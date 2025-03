Nella mattinata del 5 marzo 2025, presso la Stazione di Villa Castelli, ha avuto luogo la visita del Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.

L’alto Ufficiale, dopo essere stato accolto dal Comandante della Compagnia di Francavilla Fontana, Capitano Alessandro Genovese e dal Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Giancarlo Di Lena, si è intrattenuto con i militari di quel presidio dell’Arma, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e contrasto dei reati, attuata quotidianamente sul territorio, per i risultati conseguiti e per le più recenti attività condotte sotto la direzione della Procura di Brindisi, in particolar modo nell’ambito dei reati del c.d. “Codice Rosso”.

Il Comandante della Legione si è soffermato, durante il rapporto, sulla figura del Carabiniere, quale operatore sociale e sostegno perenne alla collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto, quale primaria qualità che tutti i militari, di ogni ordine e grado, devono assicurare al cittadino, missione del loro quotidiano lavoro.

Altra indicazione ha riguardato l’importanza dell’aderenza e vicinanza, di servire la comunità con entusiasmo ed essere sempre d’esempio per i cittadini, in servizio e nella vita privata. Ha evidenziato l’importanza del Comando di Stazione quale primo e capillare presidio dello Stato sul territorio, volto costantemente alle esigenze delle comunità e dei suoi “servizi di prossimità” alla popolazione, che, di fatto, sono la prima strategia d’impatto per contrastare alla base, sin dal loro nascere, anche le più complesse dinamiche criminali.