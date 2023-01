Oggi, 5 gennaio 2023, il sindaco Riccardo Rossi a nome dell’amministrazione comunale ha riconosciuto un attestato di merito a sei dipendenti in pensione del Comune di Brindisi per il prezioso contributo reso nell’ultimo anno.

Sono Raffaele Carfora, Paolo Tagliamento, Giuseppina Carrassi e Carlo Pesari del settore Lavori pubblici, Cristina Daniele degli Affari generali ed Angelo Roma dell’Ufficio di Gabinetto, che pur essendo andati in pensione hanno continuato nell’arco del 2022 a prestare la loro preziosa opera volontariamente e gratuitamente.

L’attestato riporta la seguente motivazione “Menzione di Merito per il prezioso servizio reso ininterrottamente alla città di Brindisi, con passione, competenza e generosità, i più sentiti ringraziamenti ed il plauso dell’amministrazione comunale”.

“Abbiamo voluto insieme al Segretario generale Pasquale Greco, a nome dell’amministrazione comunale, riconoscere l’impegno di chi pur essendo andato in pensione ha continuato a mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze, frutto della lunga esperienza, a beneficio del Comune di Brindisi e quindi di tutta la collettività – racconta il sindaco Riccardo Rossi -. Questo dimostra che tanti dipendenti comunali assolvono al loro ruolo con passione, dedizione ed impegno per senso di responsabilità verso la città”.