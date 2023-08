Dopo il successo dell’AperiCinema invernale Palazzo Roma Dinner Club rilancia con la rassegna “Summer Movies”, 5 appuntamenti per parlare di cinema, di vita, incontrare ospiti illustri, gustare un aperitivo e vedere un film…in un’unica serata.

La formula è sempre quella, 12€ aperitivo e film, ma con l’aggiunta dell’offerta “talk”.

Ogni proiezione sarà infatti anticipata da una discussione di 30’ tra un intervistatore e un ospite del mondo del cinema e dell’arte.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Carmelo Grassi, prenderà il via martedì 8 agosto, alle h.20:00, con Mario Pecere (moderatore) e Marco Greco (autore ed esperto di musica) che discuteranno delle grandi icone della storia del rock. A seguire verrà proiettato Elvis, film diretto da Baz Luhrmann, che racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley (Austin Butler), mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano.

Martedì 22 agosto la rassegna prosegue con l’incontro tra Mario Pecere (moderatore) e Cosimo Terlizzi (artista e regista). L’artista pugliese discuterà dell’influenza della natura sulla psiche umana e sull’arte, con un focus sull’esperienza di “Lamia Santolina”, il suo giardino mediterraneo volto al recupero e alla riscoperta delle piante spontanee ed endemiche.

A seguire verrà proiettato il film “Le otto montagne”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Pietro e Bruno, amici d’infanzia e ora uomini, cercano di cancellare le impronte dei loro padri. Attraverso le difficoltà della vita, i due finiscono sempre per ritornare a casa, sulle montagne.

La rassegna prosegue martedì 29 agosto con Nando Sallustio (moderatore) che incontra Silvia Anglani (cantante) per un nuovo focus sui grandi della musica internazionale e la carriera di Whitney Houston. A seguire verrà proiettato il film “Whitney: Una voce diventata leggenda”, film diretto da Kasi Lemmons, racconta la vita della cantante americana scomparsa nel 2012. Il film ripercorre i primi passi di una giovane Whitney nel mondo della musica, narrando come ha raggiunto tale successo mondiale, aggiudicandosi il soprannome “The Voice”, attribuitole da Oprah Winfrey.

Settembre si apre col penultimo appuntamento. Martedì 5 il giardino del dinner club ospita Nando Sallustio (moderatore) e Antonella Gaeta (giornalista e sceneggiatrice). I due discorreranno sul come la vita reale entra nel cinema e di come le storie quotidiane diventino fonte di ispirazione per grandi film. A seguire verrà proiettato “Stranizza d’amuri”, il film di Beppe Fiorello tratto da una storia vera accaduta durante la sua adolescenza. La pellicola è infatti ispirata al “delitto di Giarre” del 1980, quando due ragazzini – Giorgio e Antonio – furono assassinati perchè omosessuali. La vicenda rappresenta una delle tante insabbiate della storia italiana.

Summer Movies giunge al termine martedì 12 settembre con Nando Sallustio (moderatore) e Paola Leone (regista teatrale) che discuteranno dell’importanza della cultura nel reinserimento sociale e dell’esperienza personale della Leone.

A seguire verrà proiettato il film “Grazie ragazzi” con Antonio Albanese. Antonio Cerami è un attore di teatro che da tre anni non calca il palcoscenico, vive da solo in un appartamento a Ciampino dove sente il passaggio di ogni aereo e doppia film porno per arrivare a fine mese. Il suo amico Michele, che ha un lavoro stabile presso un piccolo teatro romano, gli trova un incarico insolito: sei giorni di lezioni di recitazione presso un carcere di Velletri allo scopo di far mettere in scena ai detenuti una serie di favole.

Palazzo Roma dinner club invita gli spettatori ad arrivare con qualche minuto di anticipo per effettuare le ordinazioni al bar senza sovrapporsi al talk.

Il costo del ticket è di 12,00€ comprensivo di talk, calice di vino o prosecco o soft drink ed entré, proiezione film. E’ possibile integrare l’aperitivo incluso nel ticket con taglieri e altri drink.

Il Talk e l’aperitivo si svolgeranno in giardino, la proiezione nella sala cinema interna.

A seguito della proiezione sarà possibile fermarsi al bar o per cena con la formula ristorante o bistrot.

