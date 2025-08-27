Il Milan Club Carovigno è lieto di annunciare un evento speciale che si terrà giovedì 28 agosto 2025 a partire dalle ore 19:00 presso il rinomato ristorante “Il Timone” di Specchiolla, in provincia di Brindisi.

Una cena-spettacolo unica nel suo genere, all’insegna della passione per il calcio, dei valori dello sport e dell’amicizia tra tifoserie: condurrà la serata Antonello Gioia, giornalista del Corriere dello Sport e MilanNews.

Ospite d’onore sarà Carlo Pellegatti, uno dei giornalisti sportivi più iconici legati al mondo AC Milan. Storica voce delle telecronache rossonere.

Pellegatti ha raccontato per oltre trent’anni le gesta del Milan sulle frequenze radiofoniche e televisive, diventando un punto di riferimento per più generazioni di tifosi. Opinionista, scrittore, autore di libri e documentari, è noto per il suo stile inconfondibile, la profonda conoscenza del club e il legame autentico con i suoi protagonisti.

Alla cena parteciperanno anche delegazioni di tifosi di altre squadre, tra cui interisti, juventini e rappresentanti di altre associazioni sportive locali. La serata sarà un vero e proprio incontro tra appassionati di sport, al di là dei colori e delle rivalità, per celebrare insieme ciò che unisce: il rispetto, il dialogo e la condivisione.

«Siamo orgogliosi di ospitare una serata così importante per la nostra comunità e per gli amanti del calcio di ogni fede sportiva – ha dichiarato Pinuccio Buongiorno, presidente del Milan Club Carovigno –. Avere con noi Carlo Pellegatti è un onore immenso, e siamo felici che questa iniziativa possa diventare un momento di unione tra tifoserie diverse. Lo sport deve saper trasmettere valori, e questa serata ne sarà la dimostrazione concreta.**»

Durante l’evento, Carlo Pellegatti sarà disponibile per interviste con giornalisti e media locali, nonché per incontrare i tifosi e firmare autografi.

Una serata imperdibile per chi ama il calcio, i suoi racconti e le emozioni che solo la passione sportiva sa regalare.

Per informazioni e prenotazioni:

3332854048