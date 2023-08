“Confrontarsi con gli operatori di un settore strategico come quello dell’ortofrutta, per noi, e’ una centralita'”. Lo ha detto il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della visita al mercato ortofrutticolo Mediterraneo di Fasano (Br), assieme ai parlamentari ed esponenti pugliesi di Fratelli d’Italia. La visita e’ stata incentrata in un mercato “importante, in una Regione straordinaria per produzioni e per capacita’ anche di attrarre le produzioni delle Regioni vicine”, ha ricordato il Ministro. Il “nostro impegno costante – ha spiegato Lollobrigida – significa anche avere la possibilita’, pero’, di conoscere da chi produce, da chi distribuisce, quali sono le criticita’ per poterle affrontare meglio”. E poi “venderle nel modo migliore, anche in una stagione turistica che, ci auguriamo, sia sempre in crescita, perche’ l’Italia rappresenta, nel sistema agroalimentare, come nel sistema del turismo, una eccellenza e va sempre ricordato”