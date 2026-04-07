Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10.30, nella sala conferenze di Palazzo Nervegna, avrà luogo una conferenza stampa durante la quale il Polo Nautico “Brundisium” fornirà dettagli sulla richiesta di aree portuali per la realizzazione dell’annunciato investimento in campo nautico.
“Si tratta di un ulteriore passo in avanti – afferma l’amministratore del Polo Nautico Giuseppe Meo – verso la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo che potrà rilanciare il ruolo di Brindisi in un comparto in forte espansione come quello della Nautica. La richiesta di aree portuali, infatti, in aggiunta all’iter in corso presso il Ministero del Made in Italy per la definizione di un accordo di programma per Brindisi, costituisce un importante passo in avanti. Nel corso della conferenza stampa, in ogni caso, forniremo ulteriori dettagli, anche in riferimento ai percorsi formativi che saranno localizzati nella stessa area dove sorgerà il cantiere”.
L’investimento proposto dal Polo Nautico Brundisium, inoltre, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della prossima edizione dello Snim – Salone Nautico di Puglia – dal 22 al 26 ottobre 2026.