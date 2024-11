Si è insediato nella sede della Camera di commercio di Brindisi – Taranto il Comitato Imprenditoria femminile dell’Ente, istituito con delibera della Giunta camerale. Soggetto attivo per lo sviluppo locale, con l’obiettivo prioritario, ma non esclusivo, di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili, Il Comitato IF opera nell’ambito delle competenze camerali, in ottemperanza ai diversi accordi sulla tematica siglati a livello nazionale da Unioncamere.

Nel corso della riunione le componenti, all’unanimità, hanno eletto la Presidente nella persona di Beatrice Lucarella, consigliera camerale; la vice Presidenza, sempre all’unanimità, è stata attribuita all’imprenditrice Maria Malorzo.

«Con le colleghe del Comitato IF di Taranto e Brindisi, che ringrazio per la fiducia, siamo già state in grado di mettere al centro delle attività da programmare i temi cruciali per il futuro dei nostri territori: dal ruolo delle donne nell’economia, all’importanza di politiche sociali che sostengano davvero le donne – ha detto la neo Presidente Lucarella. Le finalità che il Comitato ha in animo di perseguire non riguardano solo una questione di diritti ma di PIL e crescita economica. La valorizzazione della leadership femminile, la disparità salariale, la messa in campo di buone pratiche aziendali per un ambiente di lavoro più equo, la transizione digitale e l’educazione finanziaria saranno al centro del nostro lavoro».

«Sono molto contenta per questa elezione. È un incarico che mi onora e mi spinge a dare il massimo per contribuire al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, una componente fondamentale del nostro tessuto economico e sociale – ha commentato Malorzo. Il Comitato IF è un punto di riferimento nel promuovere e sostenere le donne che intraprendono attività imprenditoriali, creando opportunità di crescita, networking e formazione».

Il Comitato è così composto:

Componente Settore Angelini Daniela Commercio Cavallo Mariangela Cooperazione Contento Matilde (referente per la Giunta camerale) Commercio Forestiero Elisa Commercio Frulli Mariangela Organizzazione Sindacale Gentile Anna Organizzazione Sindacale Giaracuni Rosita Artigianato Giodice Zaira Artigianato Lucarella Beatrice (Presidente) Servizi alle Imprese Malorzo Maria (vice Presidente) Artigianato Minutello Lucia Industria Ria Grazia Cooperazione Scialpi Paola Commercio Todaro Franca Cooperazione Toscano Jenny Commercio

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto