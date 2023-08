DARDUST, nome d’arte di Dario Faini, è un pianista, compositore, produttore discografico e musicista italiano. C’è lui dietro alcuni dei più grandi successi di numerosi artisti del momento, come Mahmood, Thegiornalisti, Emma Marrone, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Lazza. Nel 2021 è salito sul palco del Festival di Sanremo, in occasione della finale, con la Quintana tamburini di Ascoli Piceno, sua città d’origine. Era presente anche nel 2019: è stato l’autore di Soldi, il brano con cui Mahmood ha vinto quell’edizione e l’ultimo brano con cui Lazza si è presentato sul palco dell’Ariston “Cenere”. Quest’anno ospite sul palco dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio scorso a Torino.

DARDUST, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione, ha accompagnato eventi di fama internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Con oltre 70 dischi di Platino e più di 500 milioni di stream, è anche autore e produttore di successo.

Dopo l’emozionante esibizione al Pala Olimpico di Torino in occasione della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest, accompagnato da Benny Genassi e Sophie and The Giants, DARDUST è stato Maestro Concertatore della speciale 25esima edizione Notte della Taranta di Melpignano (LE) in Puglia. Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui l’acclamato artista Stromae.

Non perdere l’opportunità di assistere allo spettacolo di DARDUST l’11 Agosto presso l’Arena 30-40 di Carovigno (BR). Attenzione al suo nuovo Tour: “Duality”, il doppio spettacolo in cui separa le sue due anime, il piano solo ed l’elettronica. L’artista porta in scena questa sua dualità in due atti, in cui coniuga sapientemente le atmosfere da rave dell’elettronica a quelle più delicate ed emozionali del piano solo.

Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle melodie incantevoli di DARDUST, che vi porteranno in un mondo di bellezza e creatività senza confini. Assicuratevi di segnare questa data sul vostro calendario e di acquistare i biglietti in prevendita per garantirvi un posto privilegiato a questo straordinario spettacolo.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitate il sito ufficiale di TicketOne e TicketMaster.