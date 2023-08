Si alza il sipario sulla VI edizione di Teatro Madre Festival in programma dal 4 al 20 agosto 2023 al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano: si parte venerdì 4 agosto, alle h. 21, con lo spettacolo “Robin Hood”

È tutto pronto per Teatro Madre, il festival nato nel cuore del Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano, ad Ostuni, un luogo suggestivo, immerso nella natura, in cui riposa, da oltre 28.000 anni, la madre più antica del mondo. E proprio qui, in un suggestivo anfiteatro circondato da ulivi secolari che guardano al mare, si darà il via a un festival che, da 6 anni, unisce teatro (tout public o per un pubblico più adulto), musica, circo, passeggiate nella natura, Dj-Set ed eventi pomeridiani per i più piccoli.

L’inaugurazione di questa VI edizione è affidata, venerdì 4 agosto (h. 21) allo spettacolo tout public (consigliato dai 6 anni in su), che narra la leggenda di “Robin Hood”, recentissima coproduzione tout public di Armamaxa Teatro e Teatro Giovani Teatro Pirata di Jesi. Lo spettacolo, riallestimento di una storica produzione della compagnia pugliese, racconta, alla maniera dei guitti, dell’unico personaggio della cultura europea che abbia saputo attraversare tutti i ‘media’ dal Medioevo ad oggi: Robin Hood.

Ladro e brigante, bandito e gentiluomo, il “miglior arciere d’Inghilterra”, sceglie di stare fuori dalle regole e incarna la figura di chi ha il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie e alle prepotenze. Brigante e paladino insieme, ruba ai ricchi per dare ai poveri: sta dalla parte degli ultimi e dei disperati. Con i “modi” di un teatro essenziale i due attori rievocano la sua storia e, come cantastorie da piccolo borgo, la trasformano, ci giocano, se la cuciono addosso e ci si ritrovano dentro, impegnati ad arrampicarsi sugli alberi proprio come Robin Hood e il suo compagno Little John, quei famosi banditi che, per sottrarsi alle ingiuste leggi del tempo, decisero costruire il loro rifugio sugli alberi. E il mondo da lassù gli sembrò piccolo, a portata di mano, a portata di tutti, un mondo meraviglioso e libero, senza servi ne’ padroni.

Le porte del Parco di Santa Maria di Agnano si apriranno sin dalle ore 18, per accogliere il pubblico di Teatro Madre Festival con due proposte pomeridiane: per l’appunto, alle 18, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “A spasso con Eolo”, a cura del Circolo Arci “Mariella Leo” di Crispiano, cimentandosi nella costruzione di un aquilone. Il laboratorio ha un costo di 7 euro. Necessaria la prenotazione, contattando il +39 389 265 6069.

Alle ore 19.00, l’appuntamento, rivolto a grandi e piccini che hanno acquistato il biglietto dello spettacolo, è alla scoperta del Parco di Santa Maria d’Agnano e della sua grotta guidati da Pamela Viaggi. Gradita la prenotazione, sempre al +39 389 265 6069. Non mancherà un punto ristoro allestito da Raparossa Cucina Naturale.

Il Festival continua, domenica 6 agosto (h. 21), con il ritorno di una compagnia tanto amata dal pubblico di Teatro Madre, il Teatro Verde di Roma che, porterà in scena lo spettacolo “In fondo al mar”, con la regia di Yannick Toussain, fresco del recente fortunato debutto perugino: tre attori burattinai guideranno gli spettatori sul fondo di una laguna tropicale grazie all’incanto di luci e trucchi sorprendenti in un divertentissimo ‘thriller subacqueo’, che fa ridere e pensare, e ci parla con delicatezza ma senza sconti dell’emergenza climatica.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Biglietto unico 7 euro