Green Independence, start up pugliese impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l’indipendenza energetica dai

combustibili fossili, ha presentato oggi, nel corso dell’evento “Unveiling the Future of Energy”, il prototipo della sua tecnologia innovativa Soleidon, il modulo che consente di produrre energia rinnovabile e, in parallelo, desalinizzare acque marine.

Soleidon è parte integrante della New Artificial Leaf (NAL), un pannello solare multifunzionale capace di trasformare sole, acque reflue e di mare, in energia rinnovabile, idrogeno verde e acqua pura. Utilizzando l’energia generata e una parte dell’acqua purificata, NAL produrrà idrogeno verde al costo di 1 euro/kg, rendendolo più conveniente dei combustibili fossili.

La start up ha annunciato contestualmente l’apertura di un nuovo round di investimenti da 7 milioni di euro, per sostenere la crescita, completare lo sviluppo del prodotto, ottimizzare le prestazioni e progettare la produzione su larga scala.

Questi finanziamenti si aggiungono ai 2,5 milioni di euro già raccolti tra investitori privati e sovvenzioni pubbliche.

L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni, tra cui il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Mauro D’Attis, Deputato della Repubblica, Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Marchionna, Sindaco del Comune di Brindisi e Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi.

Guido Saracco, divulgatore scientifico e già Rettore del Politecnico di Torino, e Giuseppe Rizzi, Energy Manager di Acquedotto Pugliese, hanno fornito una panoramica sullo scenario tecnologico dell’idrogeno e della desalinizzazione.

Le strategie della Regione Puglia sull’idrogeno e l’innovazione sono state commentate da Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, e Stefania Crotta, Direttrice Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo, Simone Valorani, Head of Strategy & Operations di Scientifica VC e Claudia Pingue, Responsabile del Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital sono stati protagonisti, invece, di un dibattito sugli investimenti nell’innovazione.

Antonio De Vito durante il suo intervento ha inoltre annunciato che Green Independence ha presentato domanda per un bando PIA da €7.5 milioni che è attualmente in fase avanzata di istruttoria, e del quale si avranno ulteriori notizie nelle prossime settimane.

Tra le partnership strategiche, sono intervenuti ad illustrare il loro contributo al progetto: Marco Alvisi, General Manager del CETMA in rappresentanza dei tre team coinvolti nel supporto a Green Independence; Giovanni Mancassola, presidente di Athena Industry, che sta supportando Green Independence nella fase di prototipazione e industrializzazione del Soleidon; i rappresentanti dei 3 team di ricerca del Politecnico di Torino coinvolti nell’iniziativa di Green Independence (gli accademici prof. Domenico Ferrero, PhD Maria Chiara Massaro e prof. Matteo Morciano) e il team di 3Motive con il suo CEO Ciro Barberio e il Business Unit Director Sebastiano Rossi, che hanno annunciato la partnership con Green Independence per la realizzazione e il lancio di uno stabilimento produttivo in città.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per illustrare alcuni progetti pilota passati, presenti e futuri. Andrea Antenucci, Hydrogen Business Development Manager di Snam, ha esposto il Proof of Concept svolto con Green Independence, gli aspetti testati e le prospettive future della collaborazione. L’onorevole Renzo Lusetti ha invece illustrato i dettagli del pilota in svolgimento con Elle Energy. Il Sindaco Marchionna ha inoltre annunciato l’interesse del Comune di Brindisi e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a supportare la sperimentazione della tecnologia Soleidon sul territorio.

Green Independence ha presentato il funzionamento della tecnologia NAL e ha fatto unveiling del prototipo del modulo Soleidon, il modulo della tecnologia NAL che produce energia solare ed effettua la depurazione dell’acqua dal calore dissipato dal fotovoltaico. Il modulo è in grado di sfruttare fino a tre volte l’energia solare rispetto ai pannelli convenzionali, integrando un sistema di purificazione dell’acqua che utilizza il calore residuo per purificarla o desalinizzarla. La tecnologia NAL è un pannello solare evoluto e multifunzionale che lavora proprio come una foglia imitando il processo di fotosintesi: desalinizza acque marine o purifica acque reflue e produce idrogeno verde in maniera totalmente indipendente dalla rete elettrica.

“La presentazione del prototipo di Soleidon rappresenta un passaggio cruciale verso la commercializzazione della nostra tecnologia. Ora siamo pronti a un passo significativo nel nostro percorso di crescita. Con questo nuovo round di finanziamenti vogliamo accelerare lo sviluppo, avviare la produzione su larga scala e portare sul mercato una soluzione che può realmente contribuire alla transizione energetica in tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare con partner e investitori che condividono la nostra visione, investire in Green Independence significa credere in un futuro sostenibile dove energia rinnovabile e acqua pura possono diventare accessibili a tutti” – ha dichiarato Alessandro Monticelli, fondatore, CEO e CTO di Green Independence.

“Con NAL vogliamo introdurre un cambio di paradigma nel settore delle energie rinnovabili, offrendo una soluzione innovativa per la produzione decentralizzata di energia pulita e acqua pura, in maniera indipendente dal carbon fossile. Questa tecnologia rappresenta un contributo concreto alla transizione energetica perché consentirà di supportare le aziende nel percorso di decarbonizzazione e affrontare sfide globali urgenti come l’intermittenza delle fonti rinnovabili e la scarsità idrica” – ha commentato Marta Pisani, co-fondatore, COO & CMO di Green Independence.

GREEN INDEPENDENCE

Green Independence (GI) è una start-up innovativa che ha la missione di accelerare la transizione energetica dai combustibili fossili, fornendo soluzioni innovative per l’indipendenza energetica e l’accesso all’acqua pulita.

Grazie alla tecnologia New Artificial Leaf (NAL), GI propone un approccio integrato che sfrutta l’energia solare per generare elettricità, purificare e desalinizzare l’acqua, e produrre idrogeno verde a costi competitivi, garantendo funzionalità off-grid anche nelle aree più remote.

Sostenuta da investitori di rilievo e istituzioni italiane, Green Independence punta a stabilire nuovi standard nell’innovazione ecologica, rendendo l’energia pulita e l’acqua accessibili a tutti, indipendentemente dai limiti geografici. Con l’obiettivo di guidare una “rivoluzione decentralizzata” e sostenibile, GI è pronta a lasciare un’impronta significativa nel settore delle energie rinnovabili in tutto il mondo.