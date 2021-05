Per far luce sul periodo buio che il mondo della cultura sta vivendo, una sfida tutta social arriva da lontano, precisamente dal Museo belga Le Pass, un museo delle scienze, che lancia una sfida ai musei limitrofi Museum at night Challenge, ispirandosi al film “Una notte al Museo” diretto da Shawn Levy, nel quale fossili e statue di personaggi storici si animano e prendono vita al calar del sole.

La sfida consiste nel produrre e pubblicare su tutti i canali social a disposizione un video notturno nelle sale del Museo e al contempo sfidare altri musei, almeno tre.

Una catena virtuosa di valorizzazione e promozione dei luoghi della cultura per eccellenza, che giunge fino a noi, fino a Latiano dove il Polo Museale viene sfidato dal prestigioso Museo civico “Pietro Cavoti” di Galatina, museo d’arte e allo stesso tempo museo del Tarantismo. Latiano, Città dei Musei, raccoglie dunque la sfida di valorizzare il suo ricco Polo Museale, ricordiamo il Museo del Sottosuolo “Pietro Parenzan”, il Museo della Storia della Farmacia, il Museo delle Arti e Tradizioni di Puglia, la Pinacoteca degli Imperiali, la sezione archeologica Marseglia e la sezione dedicata alla storia del telefono.

Sui canali social istituzionali del Comune di Latiano domenica 2 maggio sarà pubblicato un video diretto da Gianluca Distante, con la partecipazione di Daniele Barletta e del piccolo Enrico Ligorio, un lavoro che mostrerà l’ex Convento dei Domenicani sede del Polo Museale, e il suo patrimonio, in una maniera del tutto inedita, certamente notturna, ma con un filo rosso che ci accompagnerà alla scoperta di ogni singola sala, con il fiato sospeso e con un richiamo forte alle nostre radici e a quelle storie della tradizione che sfidano il tempo e di bocca in bocca passano di generazione in generazione.

“Ben vengano occasioni come la challenge belga -dichiara il Sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano- per aprire virtualmente le porte del museo ai visitatori quando ancora in Puglia questo non è possibile a causa dell’emergenza sanitaria, ma dobbiamo farci trovare pronti, quando questo accadrà, a garantire standard qualitativi di gestione elevati. E’ a questo che l’Amministrazione comunale di Latiano sta lavorando, consapevole della responsabilità di un patrimonio ricchissimo”

Il Polo Museale di Latiano a sua volta sfida il Museo civico di Manduria, il Museo dell’olio e della lucerna di Sava e il Museo archeologico di Oria e dei Messapi.

“Non vi sarà un Museo vincitore, -spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Latiano, Monica Albano- poiché la vittoria è già nell’accoglimento della sfida, nella volontà di promuovere il proprio territorio. Dare luce e visibilità ai musei in questo momento è vitale per il mondo della cultura, tuttavia non sufficiente, -dichiara l’assessore Albano- affianco ad azioni di valorizzazione devono esserci vere e proprie azioni nella direzione della gestione professionale, della catalogazione del patrimonio, dell’attività di ricerca.”

I canali social su cui poter godere del Polo Museale latianese di notte saranno: sul canale Facebook la fanpage istituzionale del Comune di Latiano, la fanpage del Polo Museale Città di Latiano, la fanpage dell’Assessorato alla Cultura @AssessoratoCIBG; sul canale Instagram dell’Assessorato alla Cultura