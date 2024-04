“Le nuove norme regionali sulla ristrutturazione edilizia. Breviario tecnico per le imprese, i professionisti e i cittadini”: è questo il titolo del convegno previsto per venerdì, 5 aprile, alle ore 15.00, nell’Auditorium Bibliomuseale di Brindisi in Viale Commenda 1.

L’evento, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Brindisi e da Confindustria Brindisi, nasce dall’esigenza di approfondire la Legge Regionale sulle ristrutturazioni edilizie n. 36/2023, con un taglio pratico non solo per imprenditori, professionisti e cittadini, ma anche per gli amministratori pubblici che vorranno recepire tale normativa in ogni Ente Comunale.

Ad introdurre i lavori saranno il Dott. Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, l’Ing. Cosimo Pescatore, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi ed il Geom. Otello Marcello Coccioli per il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati.

Interverranno il Dott. Gabriele Menotti Lippolis, Presidente di Confindustria Brindisi, la Dott.ssa Rosabianca Morleo, Capo Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambiente del Comune di Mesagne e l’Avv. Fabiano Amati, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Bilancio.