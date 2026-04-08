A quattro giornate dal termine della regular season, il calendario di Serie A2 riserva un vero big match, uno scontro diretto tra le dirette inseguitrici della capolista Pesaro, distanziata di soli due punti, tra Scafati e Brindisi. Il turno infrasettimanale della trentacinquesima giornata vedrà opposte le due contendenti ai piani alti della classifica per una sfida che rivelerà i piani per il rush finale di campionato e intrecci importanti con le altre squadre in lizza per i primi posti.

Nel match di andata al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi vinse con il punteggio di 77-73 al termine di un match equilibrato e risolto nei secondi finali di gara, con l’opportunità per Mascolo di realizzare il canestro del pareggio in penetrazione, occasione fallita che consentì a Cinciarini di capitalizzare dalla lunetta il risultato finale a favore dei biancoazzurri.

Palla a due domenica 8 aprile alle ore 20.30 al Pala Mangano di Scafati.

Si ricorda che, per ragioni di piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto della Provincia di Salerno ha emesso il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Brindisi.

Queste le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Scafati è evidentemente in ottima condizione, sono reduci da un filotto di cinque vittorie consecutive, otto nelle ultime nove, e dalla trasferta vincente su un campo non facile come quello di Rieti. Sarà sicuramente una partita difficile, su un campo non semplice e contro una buona squadra come dimostrano risultati e classifica. Dovremo farci trovare pronti e preparati fisicamente e mentalmente, essere compatti e duri per poter fare la migliore prestazione possibile e portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante per la fase finale di stagione”.

Diversi ex della partita nelle due rispettive squadre: Antonio Iannuzzi, in forza alla Givova, è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2019/20 in Serie A collezionando due presenze in Supercoppa Italiana e tredici partite disputate in LBA; Bruno Mascolo, nuovo capitano di Scafati, in biancoazzurro nella stagione 2022/23 in Serie A ad oltre 8 punti di media in regular season prima di accettare la proposta dalla Virtus Bologna in Euroleague; Aristide Mouaha, nella stagione 2023/24 all’esordio nel massimo campionato Lega A a Scafati, club con cui ottiene la salvezza e parte in quintetto nel finale di stagione; Andrea Cinciarini, fresco ex reduce dall’annata in Campania alla media di 11.8 punti e miglior assistman della Serie A 2024/25 a quota 212 totali.

La presenza più importante da “ex” è sicuramente in panchina, coach Vitucci affronta Brindisi per la seconda volta da avversario dopo un’esperienza di grandi emozioni e successi dal dicembre 2017 a maggio 2023. Duecentotrentasette (237) panchine in totale tra campionato, coppe italiane ed europee.

La partita sarà trasmessa mercoledì 8 aprile in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi