Martedì 9 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si terrà un seminario sulle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili organizzato da AESS – AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. Titolo dell’incontro “Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER) Aggiornamenti normativi ed esempi pratici”.

Di seguito il programma completo:

10:30 – 10:40 | Saluti istituzionali

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi

10:40 – 10:50 | Introduzione

Anna Tamborrino – AESS

10:50 – 11:00 | Le CER come prime azioni del PAESC

Francesca Gaburro – AESS

11:00 – 12:00 | Configurazioni CACER -Introduzione alle CER e aggiornamenti post pubblicazione del decreto attuativo 423/2023 con casi studio in corso di realizzazione

Marco Costa – AESS

12:15 – 12:30 | Conclusione e Saluti

Nicola Bonasia – Delegato Transizione Energetica ANCI Regione Puglia

Al seguente link è possibile compilare il questionario preliminare Iscrizione Seminario CER_Brindisi_Martedì 9 aprile | ore 10.30-12.30 (office.com)