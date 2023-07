MesagnEstate lunedì 31 luglio

Ø Quadrangolare di beneficenza calcio a 5 terza edizione, si svolgerà presso il campetto della parrocchia San Pio da Pietrelcina, quartiere “Seta”: si ritroveranno per sfidarsi le formazioni dell’Amministrazione comunale, capitanata dal presidente Omar Ture, la squadra dei Carabinieri, guidata dal capitano Vito Sacchi, quella della Polizia di Stato, capitanata dal vicequestore Giuseppe Massaro, e dei “Lions Mesagne”, guidata dal dott. Vincenzo Gatto. Fischio di inizio alle ore 19, alla squadra vincitrice andrà una coppa ricordo. Tutti i calciatori, e chi lo vorrà tra gli spettatori, devolveranno una quota che sarà donata all’Auser per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie mesagnesi in condizioni di disagio economico.

Ø A partire dalle ore 20,45 l’Atrio del Castello comunale ospiterà lo spettacolo “Le note vagabonde”, un viaggio musicale nel rinomato repertorio dei più grandi cantautori italiani, da Guccini a Lucio Dalla, da Fiorella Mannoia a De André, e ancora Baglioni, Vecchioni e altri prestigiosi nomi. Il progetto artistico porta la firma dell’attrice e regista Agnese Perrone e quello di Vanessa Pareo, che hanno condotto un puntuale lavoro di ricerca e di scrittura di testi. Sul palco Stefania Morciano alla voce, Marco Carrozzino alla chitarra, Agnese Perrone voce narrante e percussioni. Ingresso libero.

Ø Nuovo appuntamento con il “Festival del Libro Emergente”: alle ore 21, presso il “Salento Fun Park” in via Udine, verrà presentato il libro “Il ragazzo con il palloncino. Peppino Impastato, audio, documenti, diari, testimonianze” di Antonio Fanelli, Mama Dunia edizioni, con prefazione di Giovanni Impastato. L’evento è organizzato dall’associazione “Scintilla”, dialogheranno con l’autore Regina Cesta e Cosimo Saracino. Ingresso libero.

Martedi 1 agosto

Ø Risate e musica con Antonello Vannucci

Nuovo appuntamento con la rassegna “E_state con la Di Vittorio”, musica, arte e teatro: martedì 1 agosto alle ore 21, nell’Atrio del Castello comunale di Mesagne, andrà in scena lo spettacolo di cabaret musicale “Past the saint, past the party”, risate e musica con Antonello Vannucci.

Vannucci è famoso sulla scena comica pugliese per le riedizioni in dialetto barese di molti successi della storia della musica italiana e internazionale. I piccoli e i grandi problemi della vita quotidiana, le relazioni amorose, ufficiali ed ufficiose, i problemi con colleghi e familiari, i malcostumi della città e di chi la abita: uno spaccato di umanità reso leggero e divertente, con esecuzioni sorprendentemente in metrica. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Amici della Di Vittorio” con il patrocinio della Città di Mesagne, il sostegno della Flc Cgil Brindisi e di “Tenute Lu Spada”. Ingresso libero.