Ø Da sabato 12 a lunedì 14 agosto, in Piazza Orsini del Balzo alle 21, a Mesagne l’undicesima edizione del “Boccale d’Oro”, tre giorni di musica, divertimento e solidarietà in un evento patrocinato dal Comune di Mesagne nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive. L’ingresso è libero. Musica, birra e prodotti gastronomici saranno gli ingredienti dell’iniziativa. Il programma musicale parte sabato 12 agosto con gli “Ohm”, band tributo ai Pink Floyd che del gruppo inglese ripercorrerà i successi intramontabili. Domenica 13 agosto, toccherà ai mitici “Blu70” far ballare la piazza. Lunedì 14 agosto torna lo spettacolo live dei “Tiramisù”, un gruppo di giovani, tutti della provincia di Brindisi che lo scorso anno, con il loro mix di generi, si sono fatti apprezzare e ricordare. L’iniziativa, attraverso la collaborazione con la sezione “Avis Mesagne”, punta a sensibilizzare sull’importante tema della donazione di sangue. Conduce Viviana Ancora, il direttore artistico dell’evento è Fabrizio Valentini.

Ø Concerto della band “TAC”, tributo a Franco Califano a dieci anni dalla sua scomparsa: si svolgerà sabato 12 agosto presso il parco urbano “Roberto Potì” alle ore 21,30, l’ingresso è libero. Franco Califano è stato un cantautore di eccezionale talento: autore di grandi successi, ha scritto canzoni per altri artisti, lasciando in eredità un patrimonio musicale che ha coinvolto decine di interpreti, gli stessi che grazie ai suoi testi hanno conquistato le vette delle classifiche italiane e internazionali. I “Tac” sono: Paolo Mauro, voce e tastiere; Massimo Dastore alla chitarra; Marcellino Sammarco al basso e Maurizio Penta alla batteria.