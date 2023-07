Venerdì 28 luglio

– Ancora eventi per la quinta giornata del Messapica Film Festival. Alle 17.30 si svolgerà la prima delle due masterclass organizzate in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia. La giovane e talentuosa scenografa Rachele Meliadò – suoi i lavori nei film “Piccolo Corpo”, “Le Pupille”, “Cuori Puri” – sarà presso l’Auditorium del Castello per parlare del suo lavoro e rispondere alle domande dei presenti. Si continua alle 19.00 in piazza Commestibili per il MEFF Presidio di Umanità. Si parlerà di diritti dei migranti insieme all’avvocato Arturo Salerni di “Progetto Diritti Onlus”, la psichiatra Annelore Homberg di “Netforb”, la dott.ssa Veronica Alfonsi di “Open Arms Italia” e la dott.ssa Elvira Zurlo, operatrice responsabile della cooperativa “Rinascita” – progetto SAI Mesagne. Spazio ai film nell’Atrio del Castello alle 20.45 con il film del Concorso “Vera” di Tizza Covi e Rainer Frimmel, a metà tra fiction e documentario, sulla vita Vera Gemma, la figlia del grande Giuliano. A seguire il documentario “Nakba – La catastrofe palestinese” di Monica Maurer, in collaborazione con l’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Nel Chiostro del Comune altri due film per chiudere in bellezza: per il MEFF YOUNG verrà proiettato “Argonauts – Missione Olimpo” di David Alaux, un viaggio mitico in compagnia dell’avventurosa topolina Pixi e del suo amico, il gatto Sam, mentre per i documentari sarà proiettato il vincitore del David di Donatello 2023 al Miglior Documentario, “Il Cerchio” di Sophie Chiarello. Ingresso gratuito per tutti gli eventi. Info e programma su: www.messapicafilmfestival.it.

– Nuovo appuntamento con la rassegna “Appia in Tabula” presso il Parco Archeologico di Muro Tenente, sul palco Emidio Clementi e Corrado Nuccini con l’album “Motel Chronicles” a partire dalle ore 21.30. Stanze d’albergo, strade statali, distese di grano al tramonto, parcheggi, piano bar, rodei di provincia per un performance che traduce in musica alcuni estratti dell’omonimo libro di Sam Shepard. Per conoscere il cartellone completo degli eventi e per ulteriori informazioni sullo spettacolo consultare il sito https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/ e la pagina https://www.facebook.com/murotenenteparco.

Sabato 29 luglio

– Sesta giornata del Messapica Film Festival

“La produzione cinematografica e televisiva”, seconda masterclass organizzata in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia: si svolgerà dalle 17.30 alle 19 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne. Interviene Giannandrea Pecorelli, produttore di “Notte prima degli esami”, “Arrivano i prof.”, “Il paradiso delle signore”.

Meff Presidio di umanità: alle ore 19 in Piazza Commestibili si terrà l’incontro con i docenti dell’Università “La Sapienza” di Roma Damiano Garofalo e Massimiliano Coviello sul tema “L’universo delle serie TV, presentazione del libro “Comunità seriali” di M. Coviello.

Meff Young: alle ore 20.45 nell’Atrio del Comune verrà proiettato il cortometraggio “Ciao User” realizzato nell’ambito del “Meff School Lab” dagli studenti dell’I.C. “La Giustiniana” di Roma. A seguire, proiezione del film “Una storia d’amore e di desiderio” di Leyla Bouzid (Tunisia 2021).

Ingresso gratuito

– “La Palma d’Oro Mesagnese” XVIII edizione, Piazza Orsini del Balzo ore 21: cerimonia di premiazione delle personalità legate a Mesagne distintesi per l’impegno sociale, nelle arti, nell’economia e nella cultura, e che hanno dato lustro alla città. Ingresso gratuito.

– “La sagra ti lu pani fattu a casa cu la murtatella” seconda edizione, si svolgerà a partire dalle ore 20.30 nei pressi della Parrocchia San Pio da Pietrelcina in piazza Caduti di via D’Amelio a Mesagne, pizzica salentina con gli “Aranee”.