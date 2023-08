L’Opéra Lounge Bistrot, un noto locale della movida brindisina situato in piazzetta Durano, è stato costretto a chiudere i battenti per sette giorni per la contestazione di aver svolto eventi musicali all’aperto senza le necessarie autorizzazioni.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Locale di Brindisi che ha applicato la relativa ordinanza emanata dal Suap (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Brindisi su richiesta della Questura.

L’Opéra Lounge Bistrot, dal gennaio 2023, avrebbe ospitato numerosi eventi musicali all’aperto con dj, impianti e attrezzature esterne senza le necessarie autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico. Inoltre, è emerso che durante tali eventi non è stata rispettata la normativa vigente sulla salute pubblica. Le leggi prevedono limiti sia per il livello di decibel emessi che per gli orari di conclusione degli eventi, fissati entro la mezzanotte.

Questa chiusura temporanea si aggiunge ad un provvedimento simile eseguito nei confronti de “La Plaza”, un altro locale del centro di Brindisi.

La “movida” brindisina è attualmente al centro dell’attenzione e le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione per garantire il rispetto delle normative.