Il Movimento 5 Stelle si unisce alla protesta contro l’ampliamento della discarica Formica -Ambiente. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la sua adesione alla manifestazione organizzata dalla CGIL contro l’ampliamento unilaterale della discarica Formica-Ambiente, che proprio in queste ore una determina del Dipartimento Ambiente della Regione ha bloccato dopo un confronto in una conferenza dei servizi. La decisione di aderire alla manifestazione di sabato prossimo, riflette la preoccupazione del Movimento per il futuro ambientale e sanitario della regione.

L’amministrazione comunale di Brindisi ha proposto l’ampliamento della discarica a soli 2€ a tonnellata, ignorando le gravi ripercussioni che ciò potrebbe avere sull’ambiente e sulla salute dei residenti. Tale decisione è stata presa senza un adeguato coinvolgimento della comunità locale e senza una valutazione completa degli impatti ambientali.

Il Movimento 5 Stelle si schiera al fianco della CGIL e della popolazione locale per denunciare questa scelta irresponsabile, e ancora una volta ringrazia l’Amministrazione provinciale e i Dirigenti che ben hanno compreso come la tutela dell’ambiente e della salute vale più di pochi euro per tonnellata di rifiuti .

È essenziale proteggere il territorio e la salute dei cittadini, anziché sacrificarli per interessi economici a breve termine. In un momento in cui la sensibilizzazione sull’ambiente è sempre più urgente, il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo impegno per la tutela dell’ecosistema e per una gestione sostenibile delle risorse. La partecipazione alla protesta è un segnale chiaro della determinazione del Movimento nel contrastare decisioni che minacciano il benessere delle comunità e dell’ambiente in cui viviamo.

Il Partito Democratico di Carovigno aderisce alla manifestazione pubblica indetta dalla CGIL Brindisi per opporsi alla decisione unilaterale del Comune di Brindisi di ampliare la discarica di Formica Ambiente S.r.l. situata ai confini di Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno.

L’annuncio di una proposta di ampliamento per consentire lo smaltimento di ulteriori due milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi ha suscitato il disappunto delle comunità limitrofe nonché questioni ambientali, sanitarie nonché procedurali fondamentali. Il Partito Democratico di Carovigno esprime la propria totale opposizione nei confronti del “Progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in agro di località di Masseria Formica del Comune di Brindisi, a circa 1.200m a sud del Km 901 della SS16″ e chiede che al più presto venga avviato un dibattito pubblico al fine di esplorare alternative più sostenibili per la gestione dei rifiuti nel nostro territorio.

La difesa dell’ambiente nel nostro territorio e della salute della nostra comunità, non è e non può essere una pratica in uso a giorni alterni o peggio nei momenti di estrema visibilità mediatica, ma deve rappresentare un preciso e competente esercizio quotidiano.

La salute e l’ambiente non hanno colori politici né tantomeno possono rispondere a mere logiche economiche, motivo per cui sollecitiamo anche l’Amministrazione Comunale di Carovigno a prendere parte al dibattito in corso in questi giorni e alla manifestazione pubblica che si terrà a San Vito dei Normanni il 6 aprile 2024 – ore 18.00, in Piazza Carducci in opposizione al progetto di modifica della discarica Formica Ambiente S.r.l.

Le associazioni Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Medicina Democratica, A.C.L.I. Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, ANPI Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi aderiscono alla manifestazione di protesta che la Cgil Brindisi ha indetto per il prossimo 6 aprile a San Vito dei Normanni, contro l’ampliamento della discarica “Formica Ambiente”.

“Ambiente” un termine usato impropriamente poiché di rispetto, verso questo e verso i cittadini che abitano nelle vicinanze, ce n’è poco.

La discarica Formica ha sempre avuto e creato criticità notevoli e quindi non è assolutamente pensabile che si possa ampliare per smaltire due milioni di tonnellate di rifiuti, moltiplicando così i disagi e situazioni pericolose per la salute degli abitanti di San Vito.

Riteniamo non solo giusto opporsi al suo ampliamento, ma soprattutto chiediamo che questa discarica venga messa in sicurezza e chiusa.

Per far questo crediamo necessario un diverso e virtuoso approccio verso lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, che deve vedere coinvolte le istituzioni comunali, provinciali e regionali.