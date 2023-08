Con l’omologazione del campo sportivo di Bozzano, il cui iter è partito oltre un anno fa grazie alle risorse stanziate ed impegnate esclusivamente dalla scorsa amministrazione, si renderà operativa una nuova struttura sportiva di proprietà del Comune di Brindisi. Siamo pienamente soddisfatti, perché tutte le procedure, fortemente volute e messe in moto dalla precedente gestione dell’assessorato con l’assessore Oreste Pinto, si stanno definendo portando a potenziare l’offerta di impianti comunali destinati allo sport.

Una scommessa e un investimento di energie e di risorse economiche con un bilancio decisamente positivo.

La proficua collaborazione tra la scorsa amministrazione comunale e la Figc, grazie alla grande disponibilità manifestata dal Presidente del Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, Vito Tisci e dalla delegazione provinciale con Martino D’Amuri, ha permesso di raggiungere questo traguardo.

Ringraziamo anche l’assessore Lidia Penta che ha reso pubblicamente merito, in maniera onesta, al lavoro svolto dagli uffici del settore Sport e Lavori Pubblici e dalla passata gestione e che nei giorni scorsi ha portato a concludere il percorso amministrativo per l’omologazione del campo di Viale Gran Bretagna.

Quindi un percorso amministrativo chiaro, trasparente e corretto frutto della collaborazione istituzionale che ha portato al risultato voluto.

Per questo, in conclusione, chiediamo all’assessore Penta e in generale a tutti gli attuali amministratori di adoperare e utilizzare sempre e solo i contatti e i canali istituzionali per rapportarsi con altri Enti senza l’inutile coinvolgimento di ‘filtri’ che rischia di creare disorientamento in quanti vorrebbero confrontarsi con l’Amministrazione comunale in maniera disinteressata.

Partito Democratico Brindisi