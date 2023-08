L’amministrazione comunale di Brindisi non sia ostaggio delle beghe tra i partiti di maggioranza. Il teatrino di questi giorni, così come ampiamente previsto dalle forze di minoranza, sta paralizzando il funzionamento del consiglio comunale; non è accettabile tutta questa ingiustificata irresponsabilità.

Il pubblico braccio di ferro, non più serpeggiante, tra Fratelli d’Italia e il resto dei partiti di maggioranza, dovuto principalmente all’iperattività e all’ingerenza del gruppo ‘meloniano’ in tutti i dossier dell’amministrazione comunale, si sta riverberando palesemente sull’azione amministrativa.

Il significato dei messaggi criptici lanciati dal segretario provinciale di Idea per Brindisi qualche giorno fa, che rappresentano l’ultimo ‘casus belli’, alla luce dello scambio di accuse con il responsabile provinciale di FdI, si manifesta in tutta chiarezza individuando i soggetti, o meglio i ‘naviganti’, destinatari di tali avvisi.

Le accuse lanciate con quegli avvertimenti, perciò, ci preoccupano se, possibile, ancora di più.

Riteniamo quindi irrinunciabile una presa di posizione del Sindaco Pino Marchionna affinché si chiariscano i reali motivi di queste tensioni e si garantisca la massima trasparenza nell’azione amministrativa.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Movimento Regione Salento, Uguaglianza cittadina, lista Roberto Fusco Sindaco