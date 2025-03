Un concerto Sacro in Jazz in onore di don Tonino Bello. Il prossimo imperdibile appuntamento al Teatro Sociale di Fasano porta il nome di “Oratorio in Jazz”, in programma domenica 16 marzo alle ore 19.00, un concerto in ensemble partorito dalla mente del maestro Antonio Di Lorenzo.

Jazzista di fama nazionale e musicista di grande esperienza, Di Lorenzo ha vissuto l’esperienza da obbiettore di coscienza accanto proprio a don Tonino Bello, l’indimenticato presidente di Pax Christi e figura centrale nella Cultura Italiana della fine del XX secolo. Da qui l’idea e la volontà di tributare al grande Vescovo delle composizioni raccolte in un concerto, così come fece a suo tempo Duke Ellington con il suo Sacred Concert.

Insieme alla musica, immancabilmente le parole: si fonderanno con le note musicali le letture di alcuni brevi testi scelti da Elvira Zaccagnino, direttrice casa editrice “La Meridiana” fondata proprio da don Tonino Bello.

L’evento è promosso dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi dello spettacolo

Non un’alternanza di testo e voce ma una fusione unica del testo letterario e delle composizioni musicali: così come si è fatto da parte della comunità afro-americana per Martin Luter King, allo stesso modo un Mahatma come Don Tonino è parte integrante di un processo comunitario e musicale di rara bellezza ed efficacia. La band è un ensemble straordinario che accompagna Di Lorenzo: sul palco con lui gli espertissimi Davide Saccomanno alle tastiere e voce, Dado Penta al basso, Sabino Fino al sax tenore, Claudio Chiarelli al sax contralto e soprano, Mino Lacirignola alla tromba e i giovani leoni il chitarrista e compositore Vito “Melpomene” Topputo e il sax baritono e arrangiatore Gabriele Mastropasqua. Voce recitante Rosanna Savoia.

Antonio Di Lorenzo

Antonio Di Lorenzo, batterista percussionista e compositore, è annoverato dall’ Enciclopedia del Jazz Italiano tra i migliori specialisti Italiani del proprio strumento. Ha all’attivo una importante carriera che lo ha portato con significative partecipazioni ad incisioni discografiche e la presenza sui più prestigiosi palchi nazionali ed internazionali al fianco di vere e proprie icone della storia del Jazz: Steve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman, Benny Golson Dave Liebmann, Marc Ribot, Bob Mintzer, John Medeski, Enrico Rava, Massimo Urbani, Gianluigi Trovesi, Giovanni Tommaso, Bruno Tommaso, Franco D’Andrea e innumerevoli altri. Molto apprezzato nel circuito pop più raffinato, vanta una lunga collaborazione con Vinicio Capossela, oltre che Burt Bacharach, Lucio Dalla, Paolo Conte. Ha all’attivo più di 100 dischi e centinaia di incisioni tra DVD e colonne sonore; nel 1996, viene annoverato, tra i migliori Talenti nel Top Jazz. Nel 2016 vince il Leone D’argento alla Biennale di Venezia. Vince l’Universal Audio Award – presidente giuria Jay-Z.

Oggi è docente di strumenti a percussione al Liceo Musicale “Luigi Russo” di Monopoli.

Porta: 18.30 | Sipario: 19.00

Info e prenotazioni biglietti: 334 1144911‬

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà