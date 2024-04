È stato un piacere ieri per il Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, incontrare e fare la conoscenza del nuovo Direttore dell’Ospedale di Ostuni, Paolo Lesina, insisieme lui il Consigliere Regionale Alessandro Leoci (Con).

Gioia e Leoci dimostrano così il costante impegno per l’ospedale di Ostuni e per l’intera sanità provinciale.

Il Consigliere Gioia augura al Direttore Lisena e a tutto lo staff un buon lavoro per il rilancio del nosocomio ostunese, il cui processo è già iniziato con l’apertura dei nuovi servizi sanitari.

Nell’incontro di ieri erano presenti il Direttore Generale Maurizio de Nuccio, il dirigente medico Dott.ssa Francesca Francioso.

Si ricorda che sono stati riaperti i reparti di Ortopedia e di Chirurgia e sono stati attivati gli ambulatori di Allergologia, Endocrinologia, Ortopedia, Urologia, che si aggiungono a quelli già esistenti di Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Diabetologia, Fisiatria (Domiciliari), Gastroenterologia, Geriatria (Domiciliari), Medicina dello Sport, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Servizio Pneumotisiologico Territoriale (Afferente alla Pneumogia Territoriale di Brindisi).

Il prossimo incontro chiesto da Gioia e Leoci, al Direttore Generale De Nuccio coinvolgerà l’intero management dell’Asl Brindisi, Direzione generale, amministrativa e sanitaria, per affrontare al meglio questioni tecniche e amministrative inerenti questo importante presidio ospedaliero.

Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, continua a dimostrare il suo costante impegno per l’ospedale di Ostuni e per l’intera sanità provinciale, lavorando a stretto contatto con le istituzioni Regionali, come Alessandro Leoci, e tutti gli attori coinvolti per garantire un servizio sanitario di qualità nella provincia.