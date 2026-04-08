In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Giornata Nazionale della Costa, l’11 e il 12 aprile 2026 Ostuni ospita due appuntamenti dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marino e costiero.

Le iniziative sono promosse dall’Associazione Appia Traiana Francigena APS, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ostuni e il coinvolgimento attivo di numerose realtà associative e istituzionali del territorio. Collaborano infatti l’Associazione TERA, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana – sezione di Ostuni e l’azienda Bianco Igiene Ambientale Srl. Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere sostiene il programma mettendo a disposizione la Casa del Mare, luogo simbolo di educazione ambientale e presidio del territorio.

Il programma prevede momenti di cammino lungo la costa, attività di raccolta dei micro-rifiuti, incontri di approfondimento su temi cruciali come l’erosione costiera e la tutela della posidonia, oltre a spazi di condivisione e sensibilizzazione aperti a tutti.

Due giornate pensate non solo come eventi, ma come occasioni concrete per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo una cultura della cura e della responsabilità verso il mare e il paesaggio costiero.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, le associazioni e tutte le realtà del territorio a partecipare e contribuire a questo percorso condiviso di tutela e valorizzazione.