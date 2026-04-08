La vicesindaca del Comune di Ostuni e Assessora ai Servizi Sociali, alle Politiche Educative e alla Pubblica Istruzione, Emilia Francioso, comunica con soddisfazione che il Comune di Ostuni, insieme al Comune di Cisternino, è stato ammesso a un finanziamento pubblico pari a 310.000 euro, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito dell’Avviso pubblico del 3 febbraio 2026, prot. n. 22870.

Il finanziamento è finalizzato a rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni, attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi, capaci di rendere gli spazi scolastici sempre più moderni, funzionali e rispondenti ai bisogni educativi dei bambini.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara Emilia Francioso – che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire con concretezza sul futuro della nostra comunità, partendo proprio dall’infanzia. Rafforzare i servizi educativi per i più piccoli significa costruire opportunità, sostenere la crescita armonica dei bambini e offrire un aiuto reale alle famiglie”.

L’iniziativa si inserisce infatti in un più ampio piano di azione dell’Amministrazione comunale volto a rafforzare e migliorare l’accesso alla scuola dell’infanzia, così da consentire ai bambini di intraprendere percorsi educativi di qualità sin dai primi anni di vita e, al tempo stesso, garantire un sostegno sempre più concreto ai nuclei familiari.

Questo nuovo traguardo si affianca agli altri interventi già avviati e programmati dall’Amministrazione nel settore educativo, tra cui la realizzazione di due nuovi asili nido e la ristrutturazione, con prossima inaugurazione, della scuola dell’infanzia sita in via Aldo Moro.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere una scuola sempre più accogliente, innovativa e inclusiva, nella consapevolezza che investire nell’educazione significhi investire nel futuro del territorio.