Il Comune di Ostuni è tra i beneficiari del finanziamento previsto nell’ambito dell’Asse 5 del Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente, finalizzato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

Alla città di Ostuni è stata assegnata una somma pari a 60.238 euro, che sarà utilizzata per interventi di pulizia, ripristino ambientale e azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con particolare attenzione alle aree a maggiore valenza paesaggistica e turistica.

Il finanziamento rientra in una programmazione più ampia che coinvolge tutti i Comuni della provincia di Brindisi e rappresenta un supporto utile per rafforzare le politiche ambientali sul territorio.

Il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dichiara: “Continuiamo a lavorare per difendere e valorizzare il nostro territorio con azioni incisive. Questo intervento ci permette di intervenire in modo ancora più efficace su un fenomeno che incide sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei cittadini”.

L’Assessore all’Ambiente, Fabrizio Monopoli, sottolinea: “Abbiamo scelto fin dall’inizio di affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti con una linea chiara, che mette insieme sensibilizzazione, prevenzione e sanzioni. Queste risorse si inseriscono in un percorso già avviato e ci permettono di rafforzare ulteriormente il contrasto a chi abbandona i rifiuti, proseguendo allo stesso tempo nel lavoro di costruzione di una cultura diffusa del rispetto del territorio”.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro due anni dalla sottoscrizione del disciplinare e saranno oggetto di rendicontazione e monitoraggio da parte della Provincia di Brindisi.