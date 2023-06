Con decreto sindacale n. 1 del 6 giugno 2023 il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes ha nominato la giunta che lo affiancherà alla guida della Città Bianca.

Ecco i nuovi assessori con le rispettive deleghe:

GIUSEPPE TANZARELLA, assessore con delega all’ambiente – ecologia – igiene urbana, affari legali – contenzioso, finanziamenti comunitari -PNRR, nonché delega generale a sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento (vice sindaco);

ANGELO BRESCIA, assessore con delega alle opere pubbliche, politiche per la casa e edilizia residenziale pubblica, verde pubblico, arredo urbano, servizi cimiteriali, protezione civile;

LAURA GRECO, assessore con delega alle attività produttive, agricoltura, fiere e mercati, demanio, tutela degli animali, viabilità e parcheggi, organizzazione e formazione delle risorse umane;

NICOLA MAFFEI, assessore con delega al turismo, sport e infrastrutture sportive, politiche della cultura, biblioteca, Museo, polizia locale, mobilità e trasporti, marketing territoriale;

FRANCESCA PACE, assessore con delega all’urbanistica, pianificazione e gestione del territorio;

ANTONELLA TURCO, assessore con delega alla solidarietà e politiche sociali, sicurezza e coesione sociale, servizi educativi, politiche giovanili, partecipazione e pari opportunità, servizi demografici e toponomastica, volontariato;

ANTONIO ZURLO, assessore con delega al bilancio, finanze, tributi, patrimonio, contratti, gare e appalti.

Il Sindaco nell’augurare buon lavoro a tutti gli assessori ha ringraziato le forze politiche per la disponibilità e la serietà mostrate nella fase di costruzione dell’esecutivo. Con senso di responsabilità tutti hanno dato il proprio contributo al fine di costruire in breve tempo una squadra giovane e qualificata, in rappresentanza, chi ora e chi in una seconda fase, di tutta la coalizione.

“Siamo a disposizione dei cittadini. Il Sindaco e gli assessori avranno dei giorni in cui riceveranno il pubblico ed ho già dato disposizione ai dirigenti affinché gli uffici siano aperti senza la necessità di prendere appuntamento. In città si respira aria di speranza e sentiamo un clima di fiducia che va oltre le aspettative. Questo ci stimola a lavorare nell’interesse esclusivo dei cittadini al fine di aprire una nuova fase di rinascita e sviluppo per la nostra Città. Non disattenderemo la grande fiducia accordataci.

Tutti i consiglieri comunali saranno coinvolti nell’attività amministrativa anche tramite incarichi a tempo e su specifici argomenti come Porto, marine e rilancio del sistema costiero, Centro storico, Servizi alle contrade ed aree rurali, Viale Pola e Distretto urbano del Commercio, Zona industriale e artigianale, Ospedale e cultura della salute, Innovazione e agenda digitale”.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa