L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e Casa di Quartiere Minimus.

L’incontro si terrà sabato 6 aprile ore 18:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano), dove avremo il piacere di presentare il nuovo libro “Sogno i Leoni” di Leo Tenneriello, editore Porto Seguro.

Il Libro: Poesia e prosa andando a capo: una forma di scrittura

che esprime pensieri di pancia, emozionali, senza l’ordine dettato dalla razionalità. Espressione di sentimenti, impressioni e pensieri in una forma fluida e libera. Uno stile di scrittura che si distacca dai confini della prosa, per creare una connessione più profonda e intima con la realtà.

Emil Cioran ha scritto che «il pensiero concettuale non basta a esprimere l’infinità interiore».

Biografia autore: è un cantautore e scrittore tarantino. È laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, con lode. Ha pubblicato i libri Individuo, massa e potere (1992), Metamorfosi e fuga (2009), Sorella noia fratello nulla (2013), In amore siamo cose (2015), La bellezza del caos (2017) e Il giardino dei dispari (2020). Come cantautore ha all’attivo sei album: ControVerso, Viversi, Basta Pagare, Leo T. Kafka, Wilde, Tenero dice. Nel 2023 ha pubblicato due singoli: Devo dare conto e Tuttofare.

Dialogherà con l’autore: Francesca Romana Intiglietta, Sociologa

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

