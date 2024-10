l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ “Accademia degli Erranti” , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento autunnale della rassegna “Pagine Erranti” nell’ambito di“Brindisi città che legge”

Avremo il piacere di presentare il libro “IL DONO DELLA POESIA” di Ilaria Greco, nella serata di Venerdì 25 settembre ore 18:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie).

IL LIBRO: Il libro si propone come raccolta di poesie intermezzate da racconti. Il primo tema ricorrente è quello dell’origine, intesa come nascita del verso e della poesia nell’animo umano. Quest’ultima, una volta appresa l’arte di coltivarla, conduce alla conoscenza dell’amore, prima di tutto per se stessi. L’amore si dirama quindi palesandosi in tutte le sue molteplici sfaccettature. Tutte le aree includono passi dove la solitudine e la tristezza gravano sull’io lirico. I racconti invece riprendono, in parte, in modo più ampio e narrativo, il gusto ermetico della poesia. In questi, subentra principalmente, oltre ai temi già incontrati nei versi, il tema della giovinezza, delle esperienze di vita di adolescenti volenterosi di confrontarsi con i propri pari e di affermarsi.

L’AUTRICE: ILARIA GRECO, nasce a Lecce nel 2004 e vive a San Donaci (Br). Attualmente studia lettere classiche presso l’Università del Salento. Da sempre appassionata alla scrittura, è autrice di componimenti poetici pluripremiati.Nel 2020 esce per Albatros il suo primo romanzo, “Vivi, Ricorda, Sorridi”. “Il dono della poesia” è la sua prima silloge poetica.

Dialogheranno con l’autrice: Francesco Romano, Operatore del settore turistico e Anna Consales, Giornalista

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti