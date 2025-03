“Il disinteresse del governo Meloni verso il Sud è ormai sotto gli occhi di tutti. Oggi a Brindisi ho avuto l’ennesima dimostrazione di un territorio costretto a subire gli effetti di quelli che nei fatti sono solo annunci spot di questa maggioranza. Lavoratori indifesi. Piccole aziende che portano avanti a fatica le loro imprese e davanti a sé vedono solo tanta incertezza”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, che oggi a Brindisi ha incontrato i lavoratori diretti ed indiretti dello stabilimento di Eni Versalis. “L’Eni continua a dettare la linea al governo ed al ministro Urso, senza un minimo confronto, nel segno del ‘prendere o lasciare’. E così mentre la premier Meloni è impegnata nel decidere il riarmo dell’Italia, Brindisi, il suo territorio e l’intero Mezzogiorno, vedono i giovani fuggire dalla propria terra per cercare un futuro migliore. Questa – continua Valentina Palmisano – è la politica di chi solo a parole dice di voler difendere gli interessi nazionali”. “Oggi a Brindisi dalla centrale Enel di Cerano al Petrolmichico abbiamo visto solo la paura degli operai e dei piccoli imprenditori – conclude l’europarlamentare – illusi e usati da chi non ha mai mostrato alcun interesse per il territorio Brindisino. La nostra presenza qui è per testimoniare reale attenzione al futuro di migliaia di famiglie che oggi vivono nell’assoluta incertezza del loro futuro”.