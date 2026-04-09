Il Consorzio ATS BR4 compie un ulteriore passo verso l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità. È stata infatti avviata un’iniziativa finanziata dal PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un partenariato con gli Enti del Terzo Settore (ETS), finalizzato alla co-progettazione di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa. Il progetto, che coinvolge direttamente i comuni di Mesagne e Torre Santa Susanna, mira a favorire il processo di deistituzionalizzazione, offrendo a 24 beneficiari la possibilità di vivere in contesti di co-housing innovativi. Le attività si svolgeranno in immobili messi a disposizione dall’Ambito Territoriale Sociale, riqualificati con tecnologie domotiche e sistemi di assistenza a distanza per garantire la massima autonomia possibile. Sul valore sociale dell’iniziativa, la presidente del Consorzio ATS BR4, l’avvocato Lucrezia Morleo, ha dichiarato: «Puntiamo a costruire un progetto di vita solido per le persone con disabilità del nostro territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un’autonomia abitativa che rispetti la dignità e i desideri dei beneficiari, dall’altro favorire l’inclusione lavorativa attraverso lo sviluppo di competenze digitali e l’attivazione di tirocini formativi. È una sfida di civiltà che portiamo avanti con le risorse del PNRR, convinti che il benessere di una comunità si misuri dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno». Il programma si articola su tre linee di attività integrate:

Progetti individualizzati, mediante la definizione di percorsi su misura con il supporto di équipe multidisciplinari e il coinvolgimento attivo delle famiglie.

Co-housing, con la gestione quotidiana delle abitazioni con assistenza personalizzata e supporto nelle incombenze domestiche.

Formazione e lavoro, attraverso l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione digitale e accompagnamento all’occupazione, anche in modalità smart working, mediante la fornitura di dotazioni tecnologiche quali tablet e PC.

Gli Enti del Terzo Settore interessati a collaborare con l’Ambito Territoriale Sociale possono presentare le proprie proposte progettuali entro il 17 aprile 2026, esclusivamente via PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it. La documentazione completa e i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR4.