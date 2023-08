Il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle candidature per la nomina del Vicepresidente e di un componente de1 Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, per la nomina

dell’Amministratore Unico della società Brindisi Multiservizi s.r.l. e per la nomina del Presidente e di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Sarà possibile presentare le domande fino al 28 agosto 2023, ore 12.00.