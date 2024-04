Venerdì 12 aprile 2024, alle ore 18:30, presso la sede dell’Associazione Culturale “Miglio 365” in Via Pordenone n. 8 a Brindisi, si terrà un incontro sul tema della “Sicurezza negli ambienti di lavoro”.

L’evento, che sarà trasmesso anche in streaming sui canali Facebook e Instagram dell’Associazione, rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati da “Miglio 365” con l’obiettivo di approfondire tematiche di interesse sociale e culturale.

Dopo gli incontri sul “Mercato tutelato luce e gas”, sulla “Crisi da sovraindebitamento” e sui “Disturbi del comportamento alimentare”, l’Associazione si concentra dunque su un tema di primaria importanza come la sicurezza sul lavoro.

Relazioneranno all’incontro il Dott. Nicola Dipalma, Direttore Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL BR, e il Dott. Emilio Maria Longo, Coordinatore Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL BR. I lavori saranno moderati dal giornalista Dott. Renato Rubino.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

La sicurezza sul lavoro: un tema di primaria importanza

La sicurezza negli ambienti di lavoro è un tema di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori e per la crescita economica del Paese. Un ambiente di lavoro sicuro è un ambiente di lavoro più efficiente e produttivo.

L’incontro del 12 aprile sarà l’occasione per fare il punto sulle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per conoscere i rischi e le misure di prevenzione, e per approfondire il ruolo dei diversi attori coinvolti, dai datori di lavoro ai lavoratori stessi.

L’invito a partecipare

L’Associazione Culturale “Miglio 365” invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro di venerdì 12 aprile. La partecipazione è libera e gratuita.

Per chi non potrà essere presente in sede, l’incontro sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e Instagram dell’Associazione.

Un ciclo di incontri per approfondire tematiche di interesse sociale e culturale

L’incontro sulla sicurezza negli ambienti di lavoro è solo uno dei tanti appuntamenti in programma nel ciclo di incontri organizzati dall’Associazione Culturale “Miglio 365”.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura e il confronto su tematiche di interesse sociale e culturale, offrendo alla cittadinanza spunti di riflessione e occasioni di crescita.

Per informazioni:

Associazione Culturale “Miglio 365”

Via Pordenone n. 8 – Brindisi

Telefono: 0831 563511