In data odierna abbiamo protocollato due interrogazioni urgenti.

Al centro delle iniziative il drastico peggioramento delle condizioni delle strade cittadine a seguito delle recenti ondate di maltempo e il preoccupante aumento di atti vandalici ai danni dei mezzi del trasporto pubblico locale (STP).

La prima interrogazione, sottoscritta in modo corale da tutti i gruppi di opposizione, riguarda lo stato di impercorribilità di gran parte della rete viaria.

Le piogge torrenziali degli ultimi mesi hanno trasformato molte strade in vere e proprie “voragini”, aggravando una situazione già precaria dovuta alla scarsa manutenzione di asfalto e canali di scolo.

Il degrado diffuso sta causando danni ingenti ai veicoli e mette in serio pericolo l’incolumità dei cittadini.

Chiediamo una ricognizione tecnica puntuale del territorio e un piano straordinario di manutenzione che vada oltre i “tamponamenti a freddo”.

Viene inoltre proposta una misura decisa: destinare prioritariamente le somme delle compensazioni ambientali al rifacimento del manto stradale.

Abbiamo infine sollecitato l’Amministrazione a pubblicare un cronoprogramma certo dei lavori di ripristino per informare correttamente la cittadinanza.

La seconda interrogazione, sottoscritta anche dal Consigliere Riccardo Rossi, accende i riflettori su una situazione ormai insostenibile che colpisce sistematicamente il parco mezzi di STP Brindisi.

Nei soli primi tre mesi del 2026 sono già stati registrati 29 episodi di vandalismo, un dato allarmante se confrontato con i 25 episodi totali dell’intero 2025.

Il report evidenzia lanci di sassi contro bus in movimento, danneggiamento dei sedili, furto di estintori e manomissione delle telecamere di sicurezza tramite nastro adesivo.

La maggior parte degli episodi risulta concentrata in aree specifiche come ad esempio Via Domenico Mennitti, Via Mantegna, Piazza Raffaello, Via Brin e Viale Aldo Moro.

Chiediamo interventi immediati per presidiare le “zone calde”, il potenziamento della videosorveglianza alle fermate e l’attivazione di protocolli di sicurezza con tecnologie a bordo (pulsanti di emergenza) e supporto legale per il personale.

DIEGO RACHIERO

Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI