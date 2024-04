Di seguito riportiamo integralmente la lettera aperta inviata dalle associazioni e dai Sindacati aderenti alla rete “NO Gnl Edison” al

Sindaco di Brindisi ed al Presidente della Provincia, per chiedere un incontro al fine di invitarli ad una costituzione in giudizio dinanzi al Tar Lazio, al fine di sostenere le ragioni di ASI nei confronti dell’Autorità Portuale.

Di seguito il testo della lettera inviata.

Gentilissimo Signor Presidente della Provincia

la scrivente rete No GNL Edison formata da associazioni, cittadini e cittadine di Brindisi, impegnata a contrastare la realizzazione del deposito Edison a Costa Morena nel Porto di Brindisi, Le chiede un incontro al fine di rappresentarLe alcune iniziative da intraprendere a salvaguardia dell’interesse della Città di Brindisi e del suo Porto.

Come Lei sa, il Consorzio ASI ha prodotto due note in data 10 gennaio e 17 gennaio rivolte alla società Edison per ribadire la necessità di rispettare la distanza di almeno 30 metri dal binario ferroviario del nuovo deposito Edison.

L’ Autorità di Sistema Portuale prima e la stessa Edison successivamente, si sono costituite dinanzi al TAR Lazio contro l’ASI per chiedere l’annullamento delle predette note ASI del 10 e 17 gennaio 2024.

Il TAR Lazio in merito al ricorso dell’Autorità Portuale ha già fissato al 19 giugno 2024 l’udienza per la discussione del ricorso presentato, mentre si è in attesa di conoscere la data di udienza per il ricorso presentato da Edison.

In base al deliberato del Consiglio Comunale del 27 Ottobre 2023 e alla nota scaturita dalla conferenza dei capigruppo e inviata ai Ministeri MASE e MIT sulla necessità di salvaguardare la funzionalità del raccordo ferroviario e stante il ruolo fondamentale della Provincia e del Comune di Brindisi in quanto soci del Consorzio ASI, vorremmo sottoporre la richiesta della costituzione in giudizio della Provincia e del Comune di Brindisi a sostegno del Consorzio ASI nei due ricorsi dinanzi al TAR Lazio.

Certi della Sua sensibilità su questo importante tema per la città di Brindisi, attendiamo una risposta positiva, affinché questo incontro si realizzi. Le opportunità ci sono, discutiamone insieme.

Cordiali saluti

Associazioni Aderenti

Anpi, Archivio Storico Benedetto Petrone, Arci, Bon Ostello Nautico, Cobas Lavoro Privato, Comitato Liberi Cittadini, Fiab Brindisi, Il Giunco, Il Segno Mediterraneo, No Tap/Snam Brindisi, Plastic Free, Scuola Frescobaldi, SPI Cgil, WWF Brindisi