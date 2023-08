Rocco Papaleo torna a Mesagne dopo il successo a Teatro dello scorso dicembre, sarà in Piazza Orsini del Balzo il prossimo 17 agosto alle ore 21.30 con “Divertissement”, uno spettacolo che come un diario raccoglie pensieri e sembra sfogliarli a caso, tra annotazioni sospese e rime in attesa di essere completate, parole che aspettano di abbinarsi alle note e storielle divertenti che viene facile immaginare e ricordare, complici l’inconfondibile accento lucano e l’irriverente stile comico di uno degli attori più amati dal pubblico italiano di ogni età. Sul palco insieme al poliedrico artista, ci saranno Arturo Valiante al pianoforte e melodica, Guerino Rondolone al contrabbasso e ukulele, Davide Savarese alla batteria. Biglietti in vendita su ciaotickets e la sera dello spettacolo, prima dell’inizio, al botteghino in Piazza. L’evento è patrocinato dal Comune nell’ambito del programma “MesagnEstate 2023”.