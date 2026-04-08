Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che si terrà nella suggestiva cornice del Castello Alfonsino e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal motto #essercisempre.

Anche quest’anno, le celebrazioni si svolgeranno con inizio alle ore 08.30 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti della Polizia di Stato nel piazzale interno della Questura.

Alle ore 10.30, il Castello, che per l’occasione accoglierà le massime Autorità civili, militari e religiose locali e dei familiari delle vittime del dovere, dell’ANPS, nonché dei rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni scolastiche locali, farà da palcoscenico alla cerimonia, durante la quale si procederà alla consegna dei riconoscimenti per merito di servizio al personale premiato.

Al termine dei momenti istituzionali si passerà alla premiazione degli alunni delle classi vincitrici del progetto/concorso “Pretendiamo Legalità”. La cerimonia sarà accompagnata dai brani suonati dalla Banda musicale “Note nel Pentagramma”, diretti dal Maestro Carlo Pezzolla accompagnati dal soprano Marcella Diviggiano.

All’interno del forte a mare, saranno predisposti gli stand degli uffici e delle specialità della Polizia di Stato.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud.