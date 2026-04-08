A seguito di un percorso di condivisione tra i coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati di San Vito dei Normanni, e con il contributo dei segretari provinciali Luigi Caroli (Fratelli d’Italia), Laura De Mola (Forza Italia) e Luigi Morgante (Noi Moderati), è stato individuato in Giacomo Viva il candidato sindaco per la città di San Vito dei Normanni.

La scelta rappresenta il punto di sintesi di un percorso costruito attraverso il confronto costante tra i livelli cittadini e provinciali delle forze coinvolte, con l’obiettivo di offrire alla comunità una proposta credibile, solida e radicata nel territorio.

Giacomo Viva sarà sostenuto, oltre che da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati, anche da una rete di movimenti civici che hanno deciso di convergere su un progetto politico di innovazione.