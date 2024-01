L’ARPAL Puglia, attraverso i Centri per l’Impiego territoriali, sostiene e promuove il Servizio Civile Universale in quanto importante occasione formativa e di crescita personale per i ragazzi. Al fine di dare diffusione a questa importante opportunità, i Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia hanno programmato un incontro pubblico per ciascun ambito.

Sino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda di partecipazione ai progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il “Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale” un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30.

I progetti hanno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi ed è previsto un orario di servizio di 25 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni a settimana, oppure un monte ore annuo che varia, in modo commisurato, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Per poter partecipare alla selezione occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda ed è necessario individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.

In tal senso, in data 30 Gennaio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sala di rappresentanza del Comune di Fasano tutti i cittadini interessati potranno partecipare alla presentazione dei progetti che si realizzeranno sul territorio del comune.

All’incontro sarà presente il sindaco della città di Fasano, Francesco Zaccaria, l’ assessore al turismo e alle politiche giovanili, Pierfrancesco Palmariggi, la consigliera comunale con delega all’incontro domanda-offerta di lavoro, Madia Decarolis e il centro per l’impiego di Ostuni rappresentato dalla Responsabile Unica centri per l’impiego ambito di Brindisi, Dott.ssa Anna Loparco e le funzionarie Dott.ssa Diana Spalluto e Dott. ssa Giulia Colucci.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

Rivolgiti al Centro per l’impiego più vicino a te, ecco i contatti:

CPI DI BRINDISI

Via Cappuccini 111, 72100, Brindisi BR

Tel. 0831544700

mail: cpi.brindisi@regione.puglia.it

CPI DI FRANCAVILLA F.NA

Piazza Guglielmo Marconi, 1, 72021 Francavilla Fontana BR

Tel. 0831544716 -0831544 720 – 0831544725

mail: cpi.francavilla@regione.puglia.it

CPI DI OSTUNI

Via S. Giovanni Bosco, 10, 72017 Ostuni BR

Tel. 0831544729 – 0831544732 – 0831544735

mail: cpi.ostuni@regione.puglia.it

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.