Nell’ambito della Settimana del Mare 2024, in continuità con le azioni previste dal Protocollo d’Intesa “Promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere” tra Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’IISS Ferraris De Marco valzani – Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” celebrerà la “Giornata del Mare” in data martedì 09 aprile 2024, alle ore 10.00, presso la Sede “De Marco”, in via N. Brandi 1 a Brindisi, con la Tavola Rotonda dal titolo “Navigando verso il Futuro: formazione, tecnologia ed eccellenza Made in Italy nel settore Nautico di Brindisi”.

Considerata la grande attenzione rivolta allo sviluppo culturale, ambientale ed economico con le ingenti risorse stanziate per promuovere il settore imprenditoriale della diportistica e cantieristica navale e l’economia circolare legata alla tutela dell’ambiente e alla promozione territoriale, il Polo Messapia dedica una Tavola Rotonda alle “Professioni del Mare”, in un confronto costruttivo tra Scuola, Enti, Aziende e organizzazioni di categoria.

Una importante occasione per comprendere quali opportunità il territorio offre ai nostri giovani che vogliano costruire il proprio Progetto di vita investendo sulla risorsa del Mare.

Dialogheranno con gli studenti del Polo Messapia il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi CV Luigi AMITRANO, con un approfondimento su La “Giornata del Mare e della cultura marinaresca”; il Consigliere del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia dott.ssa Anna CAMMALLERI, che illustrerà il valore del “Network delle professioni e della Cultura del Mare di Puglia”; il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Brindisi, dott.ssa Angela Tiziana DI NOIA, con un contributo sul ruolo strategico nell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva che la Scuola svolge anche nella celebrazione della “Giornata del Mare”; il Comandante della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Brindisi, Capitano Leonardo MOSSA, che esporrà il ruolo della Guardia di Finanza nella salvaguardia e difesa del patrimonio marino e costiero; il Presidente dello SNIM Puglia Giuseppe MEO che parlerà delle opportunità offerte dal “Consorzio Nautico di Puglia”; il Presidente del Distretto Nautico Pugliese Giuseppe DANESE con un contributo su “Le professioni del futuro nella cantieristica navale”. Gli interventi saranno allietati da prodotti multimediali e Audiovisivi realizzati dagli alunni nell’ambito dei loro indirizzi di studio: “Omaggio all’area Marina Protetta di Torre Guaceto” e “Varo del Catamarano Ortenzia – SNIM 2023”.

Seguirà una Cerimonia di consegna delle “Certificazioni di Saldatura” e dei “Brevetti di Sub” agli studenti di 4^ e 5^ classe che saranno impegnati, nella parte finale della giornata, in workshop con esperti provenienti dal mondo aziendale che svilupperanno diversi percorsi laboratoriali. Nello specifico l’Azienda “Tappezzeria Rizzuto” di Torre Santa Susanna (BR), affronterà un percorso laboratoriale sulla tappezzeria per le imbarcazioni da diporto, già materia di studio curricolare; l’Azienda “Thermowell” di Surbo (Le), illustrerà le buone pratiche sugli impianti di condizionamento nautico; l’Azienda Cantieri Danese di Brindisi avvierà un percorso di potenziamento sulla manutenzione nautica con un focus sugli interventi in vetroresina, che sarà oggetto di studio nel prossimo anno scolastico, nell’ottica di ampliare le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Assisteranno all’evento anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto Comprensivo “Bozzano-Centro” di Brindisi e gli studenti dell’ITS Logistica Puglia dell’Indirizzo “Yacht Manufactoring Specialist”.