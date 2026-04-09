C’è una storia che merita di essere raccontata perché parla di impegno, visione e futuro. È quella di Noemi Coppone, appena 11 anni, atleta di pesistica olimpica, già campionessa italiana, oggi convocata in maniera permanente presso il Centro Olimpico Nazionale “Giulio Onesti” di Roma.

Un traguardo che ha il sapore delle grandi occasioni e che arriva al termine di un percorso iniziato molto presto. Noemi, infatti, si allena con la sua coach Patrizia Messina sin dall’età di otto anni ed è cresciuta progressivamente sotto il profilo tecnico e mentale. Un lavoro quotidiano, fatto di disciplina e passione, che oggi trova un riconoscimento di altissimo livello.

Determinanti anche le recenti prestazioni in gara. Nell’ultima competizione “Lift for Fun”, svoltasi a Casamassima, la giovane atleta ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo: 60 kg nello strappo e 68 kg nello slancio. Misure che, rapportate alla sua età, restituiscono con chiarezza la dimensione del talento.

Da oggi Noemi risiede stabilmente presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma. E’ stata accompagnata proprio dalla sua allenatrice. Un passaggio importante, che segna l’ingresso in un contesto di altissima formazione sportiva e apre scenari ambiziosi per il futuro.

Per la società “Only Fitness/Box 72100 di Brindisi, guidata dal tecnico Patrizia Messina, che ha seguito e sostenuto il percorso dell’atleta, si tratta di un motivo di orgoglio e prestigio. La convocazione rappresenta il riconoscimento di un lavoro costruito nel tempo e la conferma della qualità del progetto sportivo portato avanti.

A Noemi Coppone va un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura, con l’auspicio che possa continuare a crescere e a distinguersi, portando con sé i valori dello sport e l’entusiasmo di chi ha ancora tutta la strada davanti.