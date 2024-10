Il Vice Presidente Vicario della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, Franco Gentile, replica all’intervento del consigliere del Comune di Brindisi, Michelangelo Greco che nei giorni scorsi ha commentato in merito al Tavolo camerale di confronto sullo sviluppo dei Porti di Brindisi e di Taranto.

«Con propria delibera del giugno scorso, la Giunta camerale, rispondendo alla richiesta di istituzione di un Tavolo di confronto sul Porto di Taranto inoltrata dalla Confindustria provinciale, ha deciso di estendere la competenza di tale Tavolo anche al Porto di Brindisi, proprio perché consapevole del fatto che le due infrastrutture rappresentano asset strategici dell’economia locale e nazionale anche in una prospettiva di crescita integrata sotto il profilo energetico e non solo».

«L’analisi dello stato dell’arte e dei progetti in corso – ha detto Gentile – è particolarmente complessa ed è, dunque, naturale, sotto il profilo organizzativo, calendarizzare i primi incontri in modo disgiunto, per poi arrivare a sintesi. Per tale motivo una prima riunione, alla quale è stato invitato l’intero Consiglio camerale, si è svolta a Taranto. Seguirà a breve a Brindisi».

«Insomma – conclude il Vice Presidente – nessuna dimenticanza. Anzi, i due Porti sono argomento prioritario nelle linee politiche della Presidenza Cesareo, così come lo è, più in generale, uno sviluppo armonico dei due territori, chiaro obiettivo del nuovo Ente. Da un lato, sorprende leggere certe affermazioni, frutto – si auspica – di scarsa conoscenza delle dinamiche socio-economiche di un’area così vasta; dall’altro, siamo grati al Consigliere Greco che ripone tale fiducia nell’azione camerale. Non lo deluderemo, proseguendo un’azione di rilancio delle economie locali e di sollecitazione ed ausilio istituzionale, laddove necessario».

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto