Prosegue la VI edizione di Teatro Madre Festival in corso al Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano di Ostuni. Il festival, fiore all’occhiello della ricca proposta artistica e culturale dell’estate ostunese, è il frutto di una consolidata sinergia tra pubblico e privato, ovvero il Museo di Ostuni e Armamaxa teatro/Residenza teatrale di Ceglie M.ca, che grazie al sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Amministrazione Comunale di Ostuni, sta portando in scena l’arte in molte declinazioni all’interno di un contesto straordinario, quel luogo magico in cui è stata trovata la madre di tutte le madri, Ostuni 1, e che ora riposa nel museo archeologico della città.

Mercoledì 9 Agosto, in scena ci sarà Teatro Necessario una delle più incredibili compagnie di Nuovo Circo Italiano che arriverà ad Ostuni con uno spettacolo davvero tout public “Nuova Barberia Carloni”, uno show divertentissimo e interattivo in cui clownerie, acrobatica e musica dal vivo restituiscono il fascino senza tempo ormai vecchie barberìe in cui si entrava più per ingannare il tempo tra una chiacchiera e un sorso di caffè che per tagliare i capelli.

Venerdì 11 Agosto, primo appuntamento dedicato particolarmente agli adulti: Giuseppe Scoditti, recente protagonista dell’ultimo film di Nanni Moretti, porterà in scena “1e95”, un’ora e mezza di stand-up comedy con il comico più alto d’Italia! L’obiettivo della serata? Tenere desta l’attenzione e soprattuto riuscire a far ridere, divertire. Che altro deve fare un comincio? Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo forsennato.

Domenica 13 Agosto, ancora un appuntamento per il pubblico serale, con il teatro comico della potentissima ostunese Cinzia Marseglia che sarà in scena con l’elegante e tagliente Lucia Vasini in “Mozart 90”: una commedia in cui si ride tanto, passando dalla commedia al teatro civile e raccontando di donne ‘amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e poi uccise, solo perché donne (Alda Merini)’.

Lunedì 14 Agosto, ritorna il teatro tout public con “Fish and Bubbles”, un esilarante spettacolo di clownwerie, giochi d’acqua e bolle di saponi giganti con Michele Cafaggi, nelle vesti di un povero pescatore della domenica, perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Uno spettacolo en plein air tra pioggia, leggerezza e bolle di sapone che arriva ad Ostuni dopo aver attraversato l’Italia e viaggiato in giro per il mondo dal Canada all’India, dal Giappone alla Grecia, dall’Irlanda alla svizzera, dall’Austria alla Spagna.

Martedì 15 Agosto (h. 4.30), in un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura, quando Aurora apre il giorno sorgendo dal mare proprio di fronte al pubblico dell’Anfiteatro, Renzo Rubino, accompagnato la S/banda”, proporrà un viaggio musicale in cui i suoi brani, ri-arrangiati in chiave popolare e un po’ felliniana, riecheggeranno tra gli ulivi del Parco al sorgere del Sole.

Teatro Madre Festival è anche un’articolata proposta di giochi e animazioni per i più piccoli, per trascorrere il pomeriggio in attesa che vadano in scena gli spettacoli (alle h. 18), tra la costruzione di aquiloni e la caccia al tesoro, i Giochi Tradizionali del Festival dei Giochi di Casarmonica e Laboratori di Fantasiologia e prove di Giocoleria, Equilibrismo e Acrobatica. Ogni laboratorio ha il costo di 7 euro. Necessaria la prenotazione al +39 389 265 6069.

Confermato il servizio di babysitting gratuito su prenotazione per bambini a partire dai 4 anni per gli spettacoli rivolti al pubblico adulto e le immancabili visite guidate gratuite, a cura di Pamela Viaggi di Ostuni, alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche. Ad accogliere il pubblico, ogni sera, musica Dj-Set e le originali e creative proposte culinarie di Raparossa Cucina Naturale.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il concerto all’alba avrà inizio alle ore 4.30

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 7 euro

Teatro per adulti e concerto all’Alba: biglietto unico 13 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 7

