Potevano essere ben più gravi le conseguenze di un terribile incidente stradale verificatisi sulla via Umberto Maddalena, nel rione Casale a Brindisi.

Il sinistro ha coinvolto una sola auto, una BMW Station Wagon serie 5 che ha impattato contro un muro di recinzione di uno stabile, abbattendolo parzialmente. L’auto, gravemente danneggiata, ha continuato la sua corsa per diversi metri prima di fermarsi.

Il conducente, A.D., 44 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Perrino.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza sia l’auto coinvolta che la zona del sinistro, mentre sul posto sono intervenuti anche il servizio medico di emergenza (118) e le forze dell’ordine. via Umberto Maddalena è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di bonifica dell’asfalto, reso pericoloso dalla presenza di olio e detriti provenienti dalla BMW coinvolta nell’incidente.