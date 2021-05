Si sono svolti a Sochi, in Russia, i 27- esimi Campionati Europei di Trampolino Elastico con la partecipazione di un talentuoso atleta Brindisino, Marco Lavino, della storica Ginnastica Brindisi Temese. Marco ha partecipato come individualista, ma anche in coppia con il compagno di sincronizzato Samuele Patisso Colonna, della Milano 2000, e come squadra con Dario Aloi e Flavio Cannone.

Nelle qualifiche individuali un errore sul finale dell’esecuzione dell’esercizio obbligatorio, il più semplice, gli ha compromesso la finale individuale. Infatti pur eseguendo un ottimo esercizio libero (punti 56,975) secondo solo a quello del veterano Flavio Cannone (57,590) non ha raggiunto le prime otto posizioni dei finalisti.

Il suo punteggio è stato invece determinante per la qualifica della squadra italiana che, per la prima volta nella storia della nazionale, ha raggiunto l’obiettivo di una finale europea per Nazioni. Nella finale il nostro atleta si è riscattato risultando il migliore della squadra azzurra (55,205) precedendo Dario Aloi (54,135), Samuele Patisso Colonna (51,890) ed il veterano Flavio Cannone(33,790) consentendo all’Italia di ottenere per la prima volta un risultato storico, il 5° posto in una competizione continentale.

Stessa cosa nella gara di coppia dove, con Samuele Patisso Colonna, si sono qualificati per la finale con un sesto posto ragguardevole. Nella finale i due ragazzi, dando il meglio di se stessi, si sono migliorati ottenendo un ottimo 5° posto alle spalle dei mostri sacri di questa specialità olimpica.

Risultati eccellenti per la nazionale italiana e orgoglio brindisino per Marco Lavino che proprio il 1° maggio ha festeggiato nel migliore dei modi il suo ventesimo compleanno.

L’appuntamento è a Brescia nel primo fine settimana di giugno 2021, per la prova di Coppa del Mondo di Trampolino Elastico e soprattutto a giugno 2022, a Rimini, per i 28 Campionati Europei.