Con l’approssimarsi della fine dell’anno torna a mettersi in moto il percorso di avvicinamento al “TUFFO DI CAPODANNO” che, forte di una storia consolidata e carica di record ed emozioni, si appresta a festeggiare, con tutta una serie di novità, il 15° anno di vita.

Un compleanno speciale per la XV Edizione che, a proposito di novità, sarà caratterizzata dalla partecipazione di Don Cosimo Schena in qualità di testimonial d’eccezione che accompagnerà l’evento in tutte le sue fasi.

L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà e la cui organizzazione è firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso rappresenta ormai, da oltre dieci anni, un passaggio immancabile della tradizione brindisina.

La goliardata tutto cuore, che può contare su un gruppo organizzativo formato dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato e Maria Grazia Chiechi, riprenderà ufficialmente domenica 1 dicembre 2024 con l’avvio delle iscrizioni per la XV Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO”, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Si rinnova per l’occasione la collaborazione con l’Associazione “Volare in Salento” del Presidente Diego Provinzano, specializzata in voli panoramici condivisi che, salvo condizioni meteorologiche avverse, tornerà con i propri mezzi aerei a sorvolare la Conca con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento.

Un’altra importante novità è rappresentata dalla location di raccolta iscrizioni: sarà infatti il punto Cisalfa Sport di Brindisi all’interno del parco commerciale Brin Park ad ospitare le adesioni per l’edizione 2025. In uno stand allestito per l’occasione, fino al 31 dicembre 2024 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni in base al seguente calendario: dall’1 al 22 dicembre dal lunedì al giovedì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) mentre dal venerdì alla domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio) e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della quindicesima edizione e il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2025 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.

L’iniziativa prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un nuovo beneficiario. La raccolta fondi dell’edizione 2025 sarà destinata a beneficio delle ragazze e dei ragazzi con autismo e delle loro famiglie con particolare riferimento al Progetto “Home Lab – Visioni inclusive” a cura di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Brindisi.

Resta ben saldo, ormai da 9 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”.

Il “TUFFO DI CAPODANNO” ha permesso alla città di Brindisi di collocarsi di diritto tra le città mondiali che festeggiano eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta fondi da devolvere ad un progetto sociale. Un modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Per chi non potrà raggiungere la Conca, potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per il 7° anno consecutivo.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2025 con la presentazione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un “Brindisi” collettivo come augurio per tutti.

In allegato, oltre al comunicato stampa, locandina e manifesto della XV Edizione, la foto del testimonial Don Cosimo Schena e alcune immagini dei momenti più significativi del Tuffo di Capodanno e della raccolta fondi della scorsa edizione.

Ufficio Stampa

Summer Time – Animazione & Spettacolo