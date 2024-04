La macchina organizzativa lavora a pieno regime per il 1° Trofeo Open Città di Fasano e il Criterium Nazionale Giovanissimi Sud Open, evento di livello nazionale che si terrà sabato 27 e domenica 28 aprile nel Palazzetto dello Sport di Vigna Marina a Fasano.

Patrocinato dal Comune di Fasano e organizzato dalla palestra fasanese New Sport Project dei maestri Francesco Scolti e Leonardo Ferrara, sotto l’egida della FiJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, il 1° Trofeo Open Città di Fasano vedrà sfidarsi nelle discipline Duo System e Fighting System atleti provenienti da tutta l’Italia.

«Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento di rilevanza nazionale dedicato alle arti marziali – dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Le arti marziali non riguardano il combattimento, ma la formazione del carattere. Così come tutte le discipline sportive, che coniugano il sacrificio, la forza di volontà, la preparazione tecnica e il benessere fisico. Il Palazzetto di Vigna Marina si trasformerà per due giorni nella capitale italiana delle Arti Marziali, offrendo oltre alla possibilità per gli atleti, locali e non, di mettere in mostra la loro bravura, anche la possibilità al pubblico, che mi auguro sarà numeroso, di assistere ad uno spettacolo sportivo di altissimo livello».

«Siamo entusiasti di vedere la nostra città – dice l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota – diventare per due giorni la capitale nazionale del judo, della lotta, del karate e delle arti marziali. Questi appuntamenti non sono semplici eventi, ma la dimostrazione tangibile di come lo sport possa essere il motore di una comunità, capace di unire attraverso la passione, la determinazione e lo spirito di squadra. La nostra amministrazione è da sempre impegnata a dare risalto a queste iniziative che, oltre a promuovere la pratica sportiva tra i giovani, elevano il profilo culturale e sociale del nostro territorio. Ringrazio la FIJLKAM per aver scelto Fasano e Il nuovo Palazzetto dello Sport quale palcoscenico in cui i giovani talenti daranno prova del loro impegno e della loro bravura, e la Sport Project per l’organizzazione e la capacità di essere un vero e proprio incubatore di eccellenze sportive. Il mio invito è rivolto a tutti: venite a fare il tifo, a vivere l’emozione dello sport e a scoprire insieme il valore educativo e aggregante che queste competizioni rappresentano. È con eventi come questi che costruiamo il futuro non solo dello sport, ma della intera nostra comunità».

Il Criterium Nazionale Giovanissimi, è una manifestazione propedeutica non agonistica che vedrà partecipare tre categorie di giovanissimi atleti: Bambini U8 dal 2017 al 2019, Fanciulli U10 dal 2015 al 2016 e Ragazzi U12 dal 2013 al 2014.

Il 1° Trofeo Open Città di Fasano invece vedrà sfidarsi nelle discipline DUO SYSTEM e FIGHTING SYSTEM, le categorie Esordienti A-B, Cadetti e Junior-Senior, Master 1 e 2, Fighting System con due fasce di cintura fino a Verde e da Blu a Nera, Esordienti A U13 2012, Esordienti B U15 dal 2011 al 2010, Cadetti U18 dal 2009 al 2007, Juniores U21 dal 2006 al 2004, Senior U36 dal 2003 al 1989, Master 1 dal 1988 al 1984 e Master 2 dal 1983 al 1979.

Sabato 27 dalle 17,30 alle 19,00 presso la stessa struttura sarà possibile fare le verifiche iscrizioni e peso per tutte le manifestazioni.

L’ingresso per il pubblico, a partire dalle ore 8:30 di domenica 28 aprile, è gratuito.

Ufficio Stampa

Città di Fasano