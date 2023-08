Una data extra nel calendario della rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro”, la cui 27ª edizione intende caratterizzarsi per aver promosso quanto più è possibile l’inclusività.

Si riflette e si ride. È questo il connubio della serata che si svolgerà il 2 agosto 2023 nel Chiostro di Palazzo San Francesco dalle ore 20.30. L’appuntamento si aprirà con la presentazione del libro di Vincenzo Donadeo dal titolo “Io volevo correre”. Vincenzo, infatti, è un giovane sportivo non vedente che ha deciso di raccontare la sua avventura e le sue esperienze di vita vissuta nel mondo dello sport. Le diverse discipline sportive che lo hanno portato a reagire alla perdita della vista pochi anni fa. Il libro è scritto a quattro mani con Silvia Bertani e sarà presentato dal direttore artistico della rassegna Flavio Cellie.

Subito dopo sul palco di “Un’emozione chiamata libro” salirà Marco Santin, cittadino per il 50% ostunese e per il 50% milanese, componente della Gialappa’s Band e coautore del libro “Mai dire noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”. Dialogherà con l’autore l’avvocato ostunese Fabrizio Monopoli.

La 27esima edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro” organizzata dall’associazione Una Valle di Libri con il supporto di New Music Promotion, Bottega del Libro e Comune di Ostuni. Tra i partner dell’iniziativa vanno ringraziati per la collaborazione l’hotel “La Terra” e Todo Modo, “Carella Ceramiche”, trasporti “Antico”, “Typicus”, Ostuni Touring e Grafiche Nacci.

Il libro della Gialappa’s Band

Pochi sanno che faccia hanno, quasi nessuno conosce i loro cognomi, nessuno sa perché il loro trio si chiami così. Eppure i tre della Gialappa’s Band sono gli autori dei programmi che hanno segnato la storia della televisione, scopritori di molti dei più grandi comici italiani e, soprattutto, sono i proprietari delle voci fuori campo più divertenti, pungenti, taglienti, provocatorie e famose d’Italia. Dopo oltre trent’anni insieme fatti di radio, Tv e molto altro, Giorgio, Marco e il signor Carlo hanno deciso di raccontarsi in un libro dalla triplice anima, in cui il filo conduttore è la loro voce. Infatti la loro vita insieme, narrata in coro dai tre, si alterna sia con capitoli in cui la parola spetta solo a uno di loro per ricordare aneddoti curiosi, sia con interviste ad alcuni dei grandi comici che hanno preso parte alle loro trasmissioni. Una storia incredibile fatta di episodi assurdi con protagonista Carlo e scherzi imbarazzanti di Marco, figuracce di Giorgio e incontri ravvicinati con i personaggi più bersagliati. Per noi che siamo cresciuti con «Mai dire Gol» e con le papere calcistiche, con gli strafalcioni dei gieffini e con le parodie più divertenti, con il mago Forest e le sigle di Olmo, questo viaggio dietro le quinte della Gialappa’s è un libro fondamentale. Quindi amici, ma soprattutto amiche, leggete Mai dire Noi. Perché anche qui i Gialappi, esattamente come in Tv, riescono a far ridere con la sola forza della loro voce. E perché finalmente scoprirete che cosa diavolo è la gialappa.

La Gialappa’s Band

La Gialappa’s Band è un trio comico italiano composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Gialappa è il nome di una pianta messicana dal cui tubero si estrae un lassativo per cavalli. I tre si incontrano nel 1985, anno in cui iniziano a lavorare insieme per Radio Popolare e a commentare ironicamente le partite di calcio. Dopo il successo delle telecronache, incominciano le prime collaborazioni in campo televisivo, grazie alla partecipazione a programmi come Smile, con Gerry Scotti, Candid Camera Show, Il gioco dei 9, Telemeno, Emilio, Vicini di casa e L’araba fenice. Nel 1989 nasce il primo programma televisivo totalmente presentato da loro, Mai dire Banzai, a cui seguiranno Mai dire Mundial e il loro successo più grande, Mai dire Gol, trampolino di lancio per diversi comici prestigiosi come: Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona, Antonio Albanese, Daniele Luttazzi, Claudio Bisio, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi e Fabio De Luigi.

Nel 2022 esce Mai dire noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere (Mondadori Electa), libro che con aneddoti divertenti racconta la loro storia.