Brindisi fra i gioielli della 1000 Miglia Experience Italy, che si rinnova con un’edizione che per la prima volta si svolgerà interamente in Puglia, da oggi, giovedì 9 aprile a domenica 12 aprile. Protagonisti 54 equipaggi iscritti provenienti da 11 diverse nazioni, con team provenienti da Italia, Olanda e Belgio, e con partecipanti in arrivo da Stati Uniti, Austria, Francia, Grecia, Gran Bretagna e non solo.

La gara, organizzata da 1000 Miglia Srl, si snoderà lungo un percorso di oltre 630 chilometri complessivi. Le tre giornate vedranno i partecipanti impegnati in 65 prove cronometrate e 6 prove di media, toccando località di inestimabile valore come Alberobello, Brindisi, Ostuni, Lecce e Otranto, con partenza da Bari e arrivo a Taranto.

Dopo la tappa di oggi, in partenza da Bari, Brindisi sarà protagonista in quella di domani, 10 aprile, che punterà verso il Salento. I partecipanti vivranno una Experience tra i suggestivi vicoli della “Città Bianca” di Ostuni e successivamente si sposteranno a Brindisi per il pranzo, ospitato nel maestoso Castello Svevo, sede del Comando della Brigata San Marco (prima vettura attesa intorno alle 13:00), e alla ripartenza, gli equipaggi effettueranno un controllo timbro presso le Colonne Romane (ore 14:05). E sarà ai piedi della Scalinata Virgiliana che si potranno ammirare le vetture in gara, che rappresentano l’eccellenza del motorismo storico e moderno. Il ruolo di veterana spetta alla splendida Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1930, seguita dalla Aston Martin Le Mans del 1934 e dalla Singer Le Mans Special Speed del 1935. Il brand più rappresentato è Ferrari con una parata di gioielli che spazia dalle classiche 275 GTB, Dino 246 GT e Testarossa fino alle moderne 488 Pista e SF90 Spider. Grande protagonista anche Porsche, con una straordinaria varietà di modelli che include le 356 Speedster e le diverse evoluzioni della 911. Di particolare eleganza e rarità anche un’esemplare di Lancia Flaminia Super Sport Zagato del 1964.

Dopo il controllo timbro si proseguirà per Lecce, con la 1000 Miglia Experience Italy che toccherà Santa Maria di Leuca, quindi Taranto e domenica 12 aprile vivrà un’ultima Experience a Grottaglie per ammirare l’antico Quartiere delle Ceramiche e le sue botteghe artigiane.