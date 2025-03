Domenica sera, la Brundisium Volley di mister Tony Ciscutti ha conquistato una grande vittoria in trasferta contro il San Giorgio Ionico, imponendosi con un combattuto 2-3.

Una partita tirata che, in un torneo impegnativo come la Prima Divisione Maschile, ha regalato un’altra soddisfazione alla nostra squadra, alla società e allo staff tecnico-dirigenziale.

Queste le dichiarazioni di mister Tony Ciscutti: “Questo successo ci permette di consolidare la terza posizione in classifica e di continuare a lottare con determinazione per il traguardo playoff. Ancora una volta, un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, al nostro pubblico, che ci sostiene sempre, anche in trasferta: il loro supporto è la nostra grande forza.”

Prossima partita in casa l’8 marzo contro la Juvenilia Torre.

BRUNDISIUM VOLLEY